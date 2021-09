Commerces wallon sinistrés: répondre à l’urgence avant tout

Dans les fonds de vallées récemment inondés, des milliers de commerces ont bu la tasse. Le gouvernement wallon propose aux plus sinistrés de loger temporairement leur activité dans des constructions modulaires.

Cinquante jours après les inondations qui ont ravagé les fonds de vallée wallons, la situation reste désespérante pour des dizaines de milliers de foyers. la situation reste désespérante pour des dizaines de milliers de foyers. Et pour les commerçants aussi, il y a urgence.

Il s’agit de relancer vaille que vaille leur activité. Pour répondre à la demande pressante des clients, qu’il ne faut surtout pas perdre. Pour survivre financièrement, alors que la pandémie a déjà lourdement détricoté leur bas de laine.

Qu’elle était verte ma vallée…

À Comblain-au-Pont, le garage Honda Philippin-Pirard, logé en bord d’Amblève, a bu le bouillon, comme tous ses voisins souvent lourdement sinistrés.

Outre les véhicules noyés et irrécupérables, Jean-Marc Pirard, le patron du garage, a dû se résoudre à «jeter», la mort dans l’âme, quelque 80 mètres cube de pièces détachées d’occasion, quasi introuvables, qu’il avait stockées depuis 20 ans dans les sous-sols. Les premiers jours, dans l’urgence, lui et ses ouvriers ont bien tenté de les sauver et de les faire sécher. Mais la surface nécessaire était bien trop importante. Las, il a payé de sa poche les containers pour s’en débarrasser et pouvoir retravailler vaille-que-vaille.

"Mais il y a aussi des dizaines de classeurs de fiches techniques aujourd’hui introuvables, donc très précieux, que sa maman est en train de sécher feuille par feuille pour tenter de récupérer le maximum. On ne s’imagine pas les dégâts que ces inondations ont provoqués sur nos activités. Et cela dépasse largement ce qui pourra être remboursé par les assurances… ", explique Agnès Deveux, qui gère le secrétariat du garage.

Quand on lui parle des espaces modulaires proposés par le gouvernement wallon aujourd’hui, elle reste dubitative et trouve qu’ils arrivent bien tard, en tout cas pour les commerçants qui ont gardé leurs murs debout.

Constructions modulaires proposées aux communes

C’est pourtant l’urgence qui a poussé Willy Borsus, le ministre wallon de l’Économie, à mettre en ce début septembre des constructions modulaires (containers) à disposition des indépendants et des commerçants les plus touchés par les inondations de la mi-août. "À situation urgente, mesures d’urgence…", assène-t-il, quand on lui demande si les produits proposés sont bien adaptés aux besoins. "Les commerçants font face à une deuxième crise. C’est notre devoir d’agir pour leur permettre de poursuivre leur activité. Pour certains, il s’agit de vie ou de mort professionnelle".

On détaille au cabinet Borsus que la notion de "container" correspond à une structure rigide d’une superficie extérieure de 14m² à 18m² offrant une hauteur intérieure d’au moins 2,15 mètres avec fenêtre(s) et porte. "Le marché a été attribué aux entreprises Algeco et Warsco, les deux seuls prestataires qui ont répondu à l’appel d’offres. Les deux fournisseurs ont chacun un délai de réactivité de 7 jours ouvrables entre le jour de la demande et la livraison du module."