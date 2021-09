De Croo et Di Rupo vont explorer les demandes wallonnes

Réception glaciale

Pour faire bref, dans un courrier envoyé au Premier ministre Alexander De Croo il y a quelques jours, le Premier wallon "sollicite la solidarité fédérale" suite aux inondations et énumère une série de pistes à activer au sommet de l’Etat. Outre " la fixation de la TVA à 6% durant 5 ans pour tous les travaux et reconstruction dans les zones sinistrées" ou "la prolongation du droit passerelle ", c’est surtout la demande de " contribution financière " qui fait jaser.

"Dans une démarche environnementale qui s’appliquerait à toute la Belgique de manière temporaire, mais pas pendant 5 ans", précise-t-on. La prolongation du droit passerelle - le Fédéral est occupé à négocier un mois supplémentaire - ne tombe pas non plus sous le sens alors "que fin octobre, la majorité des activités devrait avoir repris".

Enfin, Elio Di Rupo suggère au gouvernement de couvrir la différence entre les revenus des chômeurs sans activité en raison des inondations et ceux du temps où ils travaillaient. On voit mal Pierre-Yves Dermagne faire adopter facilement un tel précédent.

Appui socialiste

Certaines langues francophones soutiennent néanmoins l'initiative wallonne. " Elio Di Rupo a grandement raison . Jusqu’ici, le Fédéral a été trop peu mobilisé. Il faut faire preuve de plus de solidarité. On aurait eu un ministre de l’Intérieur wallon, il se serait mouillé autrement."

"Le dialogue a été constant et les contacts ont été réguliers entre le Premier ministre et le ministre-président."

Le cabinet De Croo rappelle les faits

Contacté, le cabinet du Premier ministre n’entend pas prendre de position avant la rencontre. Il rappelle simplement une série de faits et souligne que la solidarité fédérale a bien été activée depuis le premier jour. "Le dialogue a été constant et les contacts ont été réguliers entre le Premier ministre et le ministre-président." Dans les faits, l’entourage du Premier ministre précise les engagements en matière d’abaissement à 6% de la TVA, et souligne que la cellule d’appui fédérale est toujours active. "Le cabinet du Premier ministre prend, bien évidemment, acte de la volonté du gouvernement wallon que ce soutien soit prolongé. Nos cabinets en discuteront très prochainement."