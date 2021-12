Décret wallon: la crisette a mis à la lumière les dysfonctionnements internes du MR

Après une semaine de crise, le texte sur l'équité fiscale a été adopté au Parlement vendredi. La séquence laissera des traces, surtout au sein du MR où tout le monde semble perdant.

Après une semaine de crise, le calme semble être redescendu sur la capitale wallonne et ses institutions politiques. Le projet de décret visant à lutter contre les abus fiscaux du libéral Jean-Luc Crucke, tant contesté par sa famille politique, a finalement été adopté sans faire de vagues en commission du Budget vendredi après-midi.

Secoué par la crisette, Jean-Luc Crucke a déclaré devant les députés qu'il était "heureux de porter ce texte digne de la Wallonie pour toute personne pour qui l’équité fiscale est une valeur de base". Le président du MR Georges-Louis Bouchez a de son côté salué le "sens de l'intérêt général" des députés libéraux qui "doivent être respectés" pour leur travail pour "la démocratie".

On a évité le pire…

"Je suis heureux de porter ce texte digne de la Wallonie pour toute personne pour qui l’équité fiscale est une valeur de base." Jean-Luc Crucke (MR) Ministre du Budget

Le pire a sans doute été évité pour la majorité PS-MR-Ecolo au bord de la crise de nerfs. Jeudi soir, les partenaires PS et Ecolo ont fait savoir à leur partenaire libéral que sans l’adoption du décret en l’état (moyennant une légère adaptation sur la rétroactivité des droits de donation), il en serait tout bonnement fini de la majorité tripartite et du gouvernement Di Rupo.

La séquence laissera évidemment des traces profondes à tous les étages du MR.

Crucke fragilisé

Prenons le cas de Jean-Luc Crucke. Il a été désavoué par ses troupes en début de semaine et en ressort avec une image écornée, voire fragilisée. Rien ne dit d’ailleurs qu’il n’ira pas jusqu’au bout des propos tenus lundi dernier en démissionnant dans les prochains jours.

Malgré l'issue favorable, elle ressemble à une victoire à la Pyrrhus pour le ministre et met à mal l’image du MR, tant les avis restent partagés sur le contenu du texte. "On ne l’aime pas ce texte, mais on va malgré tout le voter pour éviter la chute du gouvernement", expliquait un cadre du parti quelques heures avant le vote vendredi. "Cela a pris une tournure médiatique ahurissante. Si Jean-Luc n’avait pas fait ses déclarations lundi, en laissant entendre qu’il pourrait démissionner, personne ne se serait ému du report de ce texte. On aurait réglé le problème de manière similaire à ce qui se passe pour d’autres projets de décret et à la façon dont on règle les choses aujourd’hui, c’est-à-dire via le travail parlementaire", explique un autre élu libéral qui tente d’éteindre l’incendie.

"Cela a pris une tournure médiatique ahurissante. Si Jean-Luc n’avait pas fait ses déclarations lundi, en laissant entendre qu’il pourrait démissionner, personne ne se serait ému du report de ce texte." Un député libéral

Pour de nombreux libéraux, le ministre a probablement péché par orgueil dans sa méthode en n’associant pas assez les députés du MR autour d’un sujet fiscal toujours sensible pour les libéraux même si sa portée est limitée. "On ne peut quand même pas s’étonner que le Parlement s’exprime. Les parlementaires doivent se faire respecter. C’est sain pour la démocratie", résume Jean-Paul Wahl, chef du groupe MR au Parlement. "Le ministre n’a pas tenu compte des remarques du parti et du groupe parlementaire", regrette malgré tout un autre libéral.

Bouchez et les députés en bout de course

Cette bronca libérale, et les réticences émises par le président Bouchez qui y voit une énième attaque contre la classe moyenne, pose la question de la confiance dans les relations entre le ministre, les élus du Parlement et le président du MR. Elle soulève aussi des interrogations sur la manière dont le MR fonctionne en interne. Comment est-il, par exemple, réellement possible que les députés aient pu découvrir il y a trois semaines les détails d’un projet sensible, alors que le dossier est passé par trois fois en gouvernement où siègent trois élus libéraux ?

Le travail de la présidence est également critiqué en interne avec une réaction jugée "trop tardive". D'après le cabinet Crucke, c’est en septembre 2020 que le président Georges-Louis Bouchez a pris connaissance du dossier pour la première fois. Il a à nouveau été contacté par le cabinet Crucke avant la première lecture du décret en gouvernement du 29 avril 2021. En septembre 2021, les choses bougent à nouveau, et Axel Miller (chef de cabinet du président) a fait part lors d’une réunion avec le cabinet Crucke "d’un malaise, mais sans prendre des initiatives, sans émettre des exigences particulières", pointe l’entourage du ministre. "Bouchez n’a jamais demandé clairement, ou même exigé, la moindre modification au projet avant la réunion du groupe MR du jeudi 17 novembre", argumente un autre défenseur de Jean-Luc Crucke.

"Bouchez n’a jamais demandé clairement, ou même exigé, la moindre modification au projet avant la réunion du groupe MR du jeudi 17 novembre." Un proche de Jean-Luc Crucke

En guise de conclusion, un libéral évoque un énorme gâchis: "Certains députés ont pensé qu’ils allaient transformer le texte. Ils ont oublié qu’il faut composer avec le PS et Ecolo et les clivages internes. Nous avons fait apparaître nos tensions internes au grand jour. C’est regrettable… "

La suite? Le MR va devoir maintenant régler ses dissensions avec des ministres Crucke et Borsus fragilisés par la séquence, un président qui ne sera pas parvenu à ses fins pour stopper l'issue du texte et des élus qui ont fait preuve de légèreté dans leur travail. Dans les couloirs du parti, on annonce déjà la couleur en estimant que les choses devront changer à Namur. "Ce ne doit pas être une aventure personnelle, mais celle d’un groupe."