Des ministres N-VA en recours contre la construction d'éoliennes en Wallonie

Les ministres flamands Matthias Diependaele et Zuhal Demir (N-VA) vont introduire un recours contre le projet de construction de six éoliennes dans la commune liégeoise de Dalhem, à la frontière des Fourons (Limbourg). Le projet aurait un important impact négatif sur le caractère pittoresque et agricole de cette région touristique, selon M. Diependaele.