Développement de Liege Airport: premier round remporté par les riverains

La citation vise la Région wallonne, représentée par son ministre des Aéroports Jean-Luc Crucke, la société anonyme Liege Airport ainsi que la société Alibaba Smart Hub Belgium, et elle concerne deux choses: d’abord, les riverains se plaignent d’endurer de nouvelles nuisances sonores, depuis mi-2019, de jour et de nuit, résultant du fonctionnement de l’aéroport, "mais dont la cause n’est pas précisément connue des riverains, malgré leurs démarches visant à les identifier". Ces désagréments seraient même endurés par des riverains qui n’habitent pas dans les zones d’exposition au bruit et qui avaient jusqu’alors été épargnés: "Il va de soi que de cela a dû être causé par des changements des conditions d’exploitation de l’aéroport (routes de vol, engins utilisés, etc. ?)", ont exposé les riverains.

Ces derniers reprochent en outre la délivrance d’un permis en faveur d’Alibaba pour une partie de son projet, à savoir un hall de traitement de fret, un immeuble de bureaux et un parking. Pour eux, on ne peut pas fonctionner ainsi par "petits permis", sans avoir une vue d’ensemble, matérialisée par une étude d’incidences.

Le tribunal a décidé ce mardi de rendre un jugement avant dire droit, par lequel les trois juges qui ont siégé ordonnent à la Région wallonne et à Liege Airport de remettre aux citants toutes les mesures de bruit effectuées depuis le début des nuisances: "Ils nous rétorquaient que les riverains n’étaient pas en mesure de lire et analyser ces résultats, alors qu’ils sont entourés de tous les spécialistes nécessaires", explique Me Mallants, qui représente les riverains avec Me Kettels. "Nous allons donc pouvoir démontrer que tout ce que disaient nos clients, quand ils se plaignent de subir plus de nuisances, est une réalité." Les citants doivent aussi se voir remettre la convention liant Alibaba et Liege Airport, ce qu’ils réclamaient pour voir si des développements futurs y sont déjà envisagés.