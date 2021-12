Di Rupo met la FGTB et l'UWE à l'épreuve

La vérité de Di Rupo

Questionné au parlement sur cette sortie inhabituelle par une opposition cdH qui y voit une double claque venant de la gauche et de la droite et "un manque de concertation avec les forces vives", Elio Di Rupo a profité de son interpellation pour tenter de rétablir la vérité en amont de la sortie patron/syndicat. "Voici la vérité. Je leur ai dit qu’il me semblait très important que l’on puisse mobiliser les acteurs de la société civile autour du plan de relance. Et je leur ai dit que ce serait bien que patrons, syndicat avec le gouvernement, puissent travailler sur la concrétisation de cinq ou six mesures prioritaires. J’ai ensuite revu Jean-François Tamellini et Olivier De Wasseige lors d’une réunion. Ils m’ont demandé des détails sur différents projets. Nous avions convenu de nous voir avec les trois vice-premiers du gouvernement vendredi dernier. J’ai ensuite vu à mon plus grand étonnement dans la presse qu’il y a avait des commentaires… J’en ai pris acte et on verra. Il y a eu quelques difficultés pour se réunir vendredi et on cherche une date pour se rencontrer, mais je crains que cela soit compliqué d’ici Noël."