Edito | Finances communales: ne perdons pas de vue l’essentiel

Le hic, et il est de taille, c’est que la Région peine de plus en plus pour trouver des acteurs bancaires afin de financer son plan de soutien, astucieusement baptisé "oxygène". En 2023, les banques Belfius, BNP Paribas Fortis et CBC avaient tout simplement décidé de snober le marché d’emprunt. Seule à répondre au marché, ING avait émis des conditions en refusant de prêter les montants qui étaient nécessaires à Liège et Charleroi.