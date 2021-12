Front commun UWE/FGTB face au plan de relance de la Wallonie

Le patronat et le syndicat socialiste fustigent le manque d'ambition du plan de relance de la Wallonie et demandent à Elio Di Rupo de revoir sa copie.

C’est un petit cataclysme qui s’abat sur le gouvernement wallon et en particulier sur son ministre-président Elio Di Rupo (PS) qui a chapeauté l’élaboration du plan de relance, depuis maintenant plus d’un an.

319 mesures Pour l'UWE et la FGTB, le nombre élevé de mesure dans le plan de relance - 319 - dilue les moyens financiers et crée un sentiment de saupoudrage.

Lors d’une réunion organisée il y a une dizaine de jours avec Elio Di Rupo, Olivier de Wasseige (UWE) et Jean-François Tamellini (FGTB) ont ouvertement remis en cause le fondement du plan de relance wallon. Depuis, les deux représentants du patronat et du syndicat multiplient les contacts et affichent une même détermination pour faire part de leur sentiment d'inquiétude et de déception face à ce plan. Ils l’expliquent à L’Echo, chacun de leur côté.

"Saupoudrage"

En substance, le patronat wallon et le syndicat socialiste reprochent le manque de vision stratégique du plan. "Il y a une absence de stratégie globale, il manque une vision transversale. Il suffit de voir la façon dont les budgets du plan sont répartis entre partis politiques. Le gouvernement a préféré la clé D’Hondt plutôt que la clé du succès", fustige Olivier de Wasseige. Jean-François Tamellini surenchérit: "L’impression générale de saupoudrage reste très forte. Il y a un manque de cohérence et de liant à travers les 319 mesures prises par le gouvernement. Le caractère structurant du plan est absent. Le risque est qu’il n’y ait pas d’adhésion des partenaires de la société civile pour travailler sur le redressement de la Wallonie. Or, on ne peut pas se permettre un échec."

"Il faut maximiser ce plan"

Au-delà de cette dilution de moyens à travers les 319 mesures, le responsable de la FGTB pointe un risque économique qui pourrait avoir des conséquences sur la relance. "Nous voulons des assurances afin que les 7,6 milliards du plan profitent à l’ensemble de la Wallonie, à ses entreprises, à ses citoyens et ses travailleurs. Aujourd’hui, nous avons l’impression que cela va plutôt profiter à des entreprises qui ne sont pas wallonnes". Il regrette également le manque de moyens dévolus par le gouvernement wallon à certaines filières industrielles.

Pour sa part, Olivier de Wasseige parle d'une perte de confiance des membres de l'UWE vis-à-vis du gouvernement. "Nous craignons que l'on grille ce dernier joker. Nous tirons la sonnette d’alarme. Il faut maximiser ce plan."

S'il semble trop tard pour une remise à plat du plan, UWE et FGTB exigent des adaptations significatives. Une nouvelle réunion avec Elio Di Rupo et les trois vice-présidents du gouvernement serait prévue en fin de semaine. "Elio Di Rupo est conscient que cela ne va pas marcher si des changements ne sont pas opérés. Il y a eu un problème de méthode. Il faut se remettre autour de la table et impliquer les partenaires sociaux. Il y a urgence", conclut Jean-François Tamellini.