Google a choisi Farciennes pour construire son nouveau data center

Google a acheté un terrain de 53 hectares au bord de la Sambre pour y construire son 6e data center sur le sol belge. Cela porterait l'investissement de Google en Belgique entre 2,6 et 2,8 milliards d'euros depuis 2009.

Le géant américain Google apprécie toujours autant la Belgique pour y développer ses infrastructures européennes. Après avoir construit cinq data centers sur son site de Saint-Ghislain – le cinquième est toujours en cours de construction et devrait être finalisé en 2022 – Google a, selon nos informations, acquis un terrain de 53 hectares pour y construire un nouveau centre de données.

En gestation depuis 2019, la nouvelle unité sera bel et bien installé sur le site de l’Ecopôle, situé à cheval sur les communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville , stratégiquement placé en bord de Sambre.

Ce nouveau projet devrait conforter l’implantation belge de Google qui a déjà investi, selon nos estimations, plus de deux milliards d'euros sur notre sol pour la construction de data centers, ainsi que d’une centrale solaire. Le terrain de Saint-Ghislain, 90 hectares achetés en 2005 à l’intercommunale locale IDEA, arrivant aux limites de ses capacités, le géant américain est à la recherche d’une implantation depuis un bon moment. Google lorgnait depuis de deux ans sur le site de Farciennes qui avait déjà été envisagé en 2019 . Mais l’achat avait capoté, suite à des fuites concernant l’intérêt du géant américain pour ledit terrain. Cette fois-ci, la vente est entérinée et devrait être annoncée par Google dans les heures ou jours qui viennent.

Il y a un peu plus d’un mois, l’entreprise américaine a ainsi signé un accord avec l’intercommunale de développement économique Igretec pour l’acquisition d’une parcelle d’environ 53 hectares. Contactés, Google et Igretec ont cependant refusé de commenter l’information.

De l’eau et de l’électricité

Outre la présence indispensable de l’eau de la Sambre en bordure du terrain de Google pour refroidir les installations du data center, le site est directement connecté au réseau électrique avec du 150 et du 350 kW. Elia dispose par ailleurs d’un poste de transformation sur le site et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité a confirmé qu’une capacité de 200 à 300 MW serait disponible. Une partie du site de l’Ecopôle pourrait par ailleurs accueillir un champ de panneaux solaires. Enfin, le zoning est directement connectable à un réseau de fibre optique via la Sofico. Des éléments qui en font un site d’implantation idéal pour Google.