Greenwin veut accroître son impact sur l’économie wallonne

Le pôle de compétitivité Greenwin plaide pour des projets mobilisateurs comme une massification de la rénovation énergétique des bâtiments.

Petit dernier dans le club fermé des six pôles de compétitivité de la Wallonie, né d’un compromis politique il y a tout juste dix ans, Greenwin change de braquet. Et ses responsables ont de l’ambition à revendre…

Mais avant d’aller plus loin, il est probablement utile de replacer Greenwin dans l’écosystème wallon. Créé autour des secteurs de la chimie, de la construction et de l’environnement, Greenwin se définit comme un "pôle dédié aux projets d’innovation collaborative". Bienvenue dans le monde de la Greentech et de l’économie circulaire.

"Nos membres connaissent une croissance plus importante de leur valeur ajoutée, de l'emploi et sont plus innovants." Marc Van Den Neste Président du pôle Greenwin

Après une année compliquée en 2020 et sa crise, le pôle de compétitivité s’apprête à boucler une année 2021 faste, selon sa directrice générale, Véronique Graff, avec une augmentation de 15% du nombre de ses membres, désormais 216, dont 170 entreprises et cinq universités. Depuis sa création, le pôle a validé 68 projets, pour un montant total de 180 millions d'euros. La moitié de ces projets concerne l'économie circulaire. "Nos membres connaissent une croissance plus importante de leur valeur ajoutée, de l'emploi et sont plus innovants", résume le président de GreenWin, Marc Van Den Neste. Et Véronique Graff de pointer le cercle vertueux qui s’est dessiné pour les entreprises. "On mélange des PME et des leaders mondiaux installés sur nos terres. Cela provoque un effet d’entrainement pour toutes les entreprises".

Persuadé que "sans circularité, il n’y aura pas de solution pour l’Europe si celle-ci veut atteindre ses objectifs climatiques", Marc Van Den Neste n’hésite pas à mettre en avant le caractère structurant du pôle sur l’économie wallonne.

Effet structurant

"On continuera à aider les entreprises à monter des projets, mais on veut aller au-delà. Notamment par des projets structurants." Véronique Graff Directrice du pôle Greenwin

À travers ces enjeux environnementaux, Véronique Graff y voit une nouvelle étape se dessiner pour Greenwin. "On veut avoir plus d’impact sur l’économie wallonne. On continuera évidemment à aider les entreprises à monter des projets, mais on veut aller au-delà. Notamment par des projets structurants. Cette évolution est naturelle pour un pôle." Elle pointe à titre d’exemple le projet Reno+ qui vise à massifier la rénovation énergétique des bâtiments à travers un partenariat entre le public et le privé. "Il faut aujourd’hui une stratégie régionale dans la rénovation."