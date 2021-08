Inondations: la majorité wallonne s'accorde sur une commission d'enquête parlementaire

Les partis de la majorité wallonne ont pris la décision de monter une commission d'enquête au parlement wallon. Elle aura pour but d'examiner les causes des inondations.

Le PS, le MR et Ecolo sont tombés d'accord mercredi sur la mise sur pied d'une commission d'enquête au Parlement wallon qui examinera les causes des inondations qui ont frappé la Wallonie à la mi-juillet et la gestion au moment de celles-ci. Elle formulera également des recommandations, ont annoncé les trois groupes politiques dans un communiqué.