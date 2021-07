Intempéries: le canal Albert a sauvé Liège

Une série de quartiers, à Liège, ont été épargnés grâce au canal Albert. Comme on sait, le barrage de Monsin, qui régule les eaux de la Meuse juste en aval de Liège, s’est retrouvé surchargé. "Nous avons eu, au pic, un débit de 3.300 mètres cubes par seconde en amont de Monsin", indique Sarah Pierre, porte parole du SPW mobilité et infrastructures. Soit beaucoup plus que ce que le barrage, dont deux pertuis sur six seulement étaient en fonctionnement à cause d’importants travaux, pouvait absorber.