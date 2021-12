Jacques Teller: "Le climat évolue plus vite que notre capacité à réinvestir dans les infrastructures"

Face aux changements climatiques, Jacques Teller, professeur en urbanisme et en aménagement du territoire à l'ULiège, préconise de passer d'une logique d'atténuation à de l'adaptation du territoire.

Professeur d'urbanisme et d’aménagement du territoire à l'Université de Liège, Jacques Teller a supervisé une consultation citoyenne auprès des sinistrés des inondations de la mi-juillet. Il en ressort marqué face au profond sentiment d’abandon exprimé par la population. Il encourage le monde politique à changer de logiciel en passant d’une logique d’atténuation à de l’adaptation du territoire et des infrastructures face aux changements climatiques.

Ce sentiment d’abandon exprimé lors d'une consultation citoyenne auprès des sinistrés des inondations est-il profond?

L’objectif visait à mieux comprendre la manière dont la population avait vécu les choses avant, pendant et après les évènements. Nous avons constaté à quel point les citoyens ont eu le sentiment d’avoir été abandonnés à toutes les phases de la gestion de la crise. Dès la phase qui a précédé la crise, les citoyens ont eu le sentiment de n'avoir eu aucun signal approprié pour faire face aux évènements. Pendant les inondations, les citoyens ont été bloqués dans leur habitat avec ce sentiment d’être seul. Et dès la phase d’évacuation, on voit d’autres traumatismes arriver. Certains sont confrontés à un mur administratif avec une quantité de documents à remplir. Il y a par ailleurs eu de grosses différences entre citoyens par rapport à la qualité de leur couverture assurance. Cela renforce ce sentiment d'abandon. Certaines personnes que nous avons contactées mi-septembre avaient déjà été remboursées alors que d’autres attendaient toujours la visite d’un expert ou d’un contre-expert.

Ce sentiment d'abandon a été renforcé par une communication de masse défaillante...

Il y a eu une grosse différence dans l’accès à l’information. Au plus fort de la crise, les gens s’adressaient à des standards téléphoniques, à des services d’urgence. Ils étaient en contact avec des opérateurs humains. Une fois la crise passée, c’est une communication de masse qui s’est mise en place via des répondeurs téléphoniques invitant à taper sur le 1, le 2, le 3 ou le 4. Énormément de personnes ont souligné la difficulté de rentrer en contact avec des personnes qui puissent les guider dans leur procédure.

Dans la Vesdre, ces inondations montrent à quel point il faut retravailler sur l’aménagement du territoire...

Oui, il faut retravailler l’aménagement du territoire de manière à laisser davantage de place au cours d’eau. Il faut éviter de revenir à une situation de vulnérabilité dans laquelle la vallée de la Vesdre s’était organisée au cours des années avec des bâtiments qui avaient quasiment les pieds dans l’eau. Il faut aussi adapter le bâti et rentrer dans une logique de résilience. Laisser davantage de place à la rivière est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Dans la vallée de la Vesdre, près de 75% des bâtiments ont été construits avant 1950. Ce n’est pas en se focalisant sur les nouvelles demandes de permis que l’on va régler le problème. Il faut travailler sur le parc de bâtiments existants et l’adapter.

Qu’est-ce qui va être le plus compliqué à faire passer auprès des habitants ?

La question de la non-reconstruction sera la plus difficile. Avant les entretiens que nous avons réalisés auprès de citoyens, j’étais persuadé, avec l’épisode des inondations, que les habitants seraient conscients de l’aléa d’inondation. Or, un certain nombre de citoyens sont encore dans le déni par rapport à ce risque d’inondation.

La révision du plan de secteur va aussi être un élément compliqué, mais essentiel. Ce plan a été conçu dans les années 1970-80, durant lesquelles la croissance démographique était très forte. Il n’y avait pas encore une conscience environnementale et encore moins de culture du risque en intégrant les questions du changement climatique. Nous avons aujourd’hui des zones qui sont réservées à l’urbanisation et qui ne devraient plus l’être. Il faudrait modifier le plan de secteur. Ce ne sera pas forcément évident, car modifier le plan de secteur suppose d’indemniser les propriétaires, y compris les propriétaires de terrains qui ne sont pas bâtis et qui vont subir un manque à gagner.

Le troisième chantier qui me paraît difficile sera de travailler dans un esprit de solidarité entre les fonds de vallée et les bassins versants. Les plateaux ont connu un gros développement avec des ensembles de lotissements. Il est évident que, dans les nouveaux projets, il faudra davantage gérer la question de l’eau à la source à travers des dispositifs de stockage, de rétention et d’infiltration dans les projets. Il faudra garder de l’espace pour stocker l’eau dans la parcelle. Cette mesure devrait également être adoptée pour l’ensemble des espaces périurbains existants, tous ceux qui ont été développés depuis les années 1950. L’enjeu concernant la transformation du bâti existant va être crucial, dans les fonds de vallées et sur les plateaux.

Le master plan, qui définira la reconstruction de la Vesdre, peut être une opportunité socio-économique...

Dans le cadre de ce master plan (remporté par l'ULiège et le bureau Paolo Vigano), il convient effectivement de réfléchir aux activités que l’on va pouvoir ramener dans la vallée. Quelles filières pourraient s’y développer? Il y a des opérateurs économiques qui ont quitté le territoire depuis les inondations, car c’était trop compliqué de réinvestir pour le moment. On a des zones où il n’y a pratiquement plus de commerces et de vie dans les espaces publics. C’est extrêmement important de réfléchir à l’avenir socio-économique de la vallée. C’est une vallée qui souffrait déjà de sa faible accessibilité au niveau autoroutier et il y a eu des transferts importants d’entreprises qui se sont relocalisées depuis le fond de la vallée vers les plateaux depuis les années 1960.

Dans l’amélioration de la gestion de l’eau, faut-il revoir la finalité des barrages?

Un barrage a deux finalités: la gestion de l’eau et la protection de la vallée. Il va falloir réfléchir à la manière dont on va gérer ces deux fonctions. Cela va devenir de plus en plus difficile… Nous sommes marqués par les évènements de juillet 2021, mais lorsqu’on écoute les climatologues, ils nous disent qu’à côté des inondations, il ne faut pas minimiser le risque des vagues de chaleur et le problème d’accès à l’eau. Ce risque va s’amplifier.

Le politique doit dès lors jouer son rôle. Or, notre capacité à adapter les infrastructures est susceptible d’être moins rapide que le changement climatique. Le climat évolue plus vite que notre capacité à réinvestir dans des ponts ou des barrages. Nous devons donc nous préparer à avoir un certain nombre de ces infrastructures connaître des défaillances. Cette question de la défaillance doit être intégrée dans l’aménagement du territoire. Que fait-on quand une infrastructure arrive à la limite de sa capacité ou connaît une défaillance? Comment le territoire peut-il continuer à fonctionner malgré ces défaillances?

Le risque est-il élevé?

Il y a beaucoup à faire. Ces 20 dernières années, une part très importante de l’attention a été consacrée à la question de l’atténuation. Jusqu’ici, en Wallonie, la logique misait sur l’atténuation, mais pas l’adaptation. Dans les années qui viennent, on va devoir investir dans ces deux aspects: continuer à investir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et investir davantage pour adapter les infrastructures et le territoire. La question de la résilience va se poser sur tout le territoire.

Le coup d’arrêt à la bétonisation est-il primordial?

Oui, mais on espère que ce ne sera pas seulement un slogan. On a parfois le sentiment qu’une partie du public et des experts ne réalisent pas ce que cela représente comme changement de paradigme de ne plus utiliser de sol pour notre développement. Si on veut arriver au stop béton en 2050, il est urgent de commencer maintenant. Cela va impliquer énormément de changements par rapport aux outils légaux, mais également par rapport aux opérateurs économiques. Cela devra être mis en place en tenant compte des questions de résilience. Il faudra aussi éviter de venir grignoter les derniers espaces verts qui sont présents en milieux urbains.

La Vesdre sera d’une certaine façon une zone laboratoire pour le reste du territoire wallon...

Oui, le travail qui sera fait pour la Vesdre aura un caractère exploratoire. Cela va permettre de tester des solutions qui, ensuite, pourront être portées dans d’autres territoires de la Région wallonne.

Ce sera un territoire sur lequel on va pouvoir imaginer un vrai aménagement urbain où la question de la résilience sera mise au cœur de la problématique. Il y aura une gestion de l’incertitude en laissant davantage de place à l’eau et aux espaces verts. On a une opportunité pour le faire, car la reconstruction à l’identique n’aurait pas de sens. Il faut reconstruire en mieux, en laissant des espaces à la nature. Sur base d’un cas concret (la Vesdre), on pourra adapter le cadre légal. C'est un travail qui va à l’inverse du stop béton où l'on part d’une discussion abstraite avec un objectif en 2050. Je compte énormément sur les membres de la commission d’enquête pour formuler des recommandations qui iront au-delà de la question de la Vesdre, en posant la question de la résilience territoriale.