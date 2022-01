Jean-Luc Crucke démissionne de son poste de ministre du Budget

Coup de tonnerre dans le paysage politique francophone ce lundi matin. Après avoir été désavoué par une partie des députés MR et leur président Georges-Louis Bouchez dans le cadre de la rocambolesque saga du décret fiscal wallon avant les fêtes, Jean-Luc Crucke met sa menace à exécution. Lors d'une conférence de presse surprise, il a annoncé sa démission en tant que ministre du Budget au sein du gouvernement wallon. Il quitte du même coup la vie politique...

"Mes convictions qui, ne vous y trompez pas, sont des convictions libérales, ne sont cependant plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti."

"J’avais dit que je mettrais à profit le répit de la fin d’année pour faire le point. Ce lundi 3 janvier, j’ai remis ma démission à mon président de parti." Les partenaires PS et Ecolo du gouvernement ont été informés ce lundi matin.

Des opinions "à la marge" du MR

Fidèle à sa ligne politique, Jean-Luc Crucke explique ne plus être en phase avec celle de son parti. "La crispation politique amenée par le décret 'impôt plus juste' m’a porté vers une conclusion très simple. Mes convictions qui, ne vous y trompez pas, sont des convictions libérales, ne sont cependant plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti."