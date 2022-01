Jean-Luc Crucke démissionne

Bronca libérale

Pour les plus distraits, il faut remonter au 7 décembre pour comprendre toute cette saga politique qui prend naissance dans un décret fiscal qui vise notamment la taxation des véhicules utilitaires et les droits d’enregistrement dus sur les donations.

La majorité wallonne dans la tourmente

L’histoire ne s’arrête pas là. Au lendemain de cet échec du 7 décembre, la majorité gouvernementale est dans la tourmente. Et afin d’éviter la chute du gouvernement wallon, PS et Ecolo demandent au président du MR de " stopper la mutinerie" face au ministre Jean-Luc Crucke. Après plusieurs jours de tractations avec, en coulisses, le PS et Ecolo qui mettent la pression sur leur partenaire libéral et son président Bouchez, le texte sera finalement voté avant la trêve de Noël par l’ensemble des députés de la majorité, dont les libéraux. "Pour préserver la stabilité du gouvernement régional", dira par le suite Georges-Louis Bouchez.