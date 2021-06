L’Awex analysera la maturité des entreprises

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l'agence wallonne du commerce extérieur passera au crible la capacité des entreprises à se lancer à l'international.

Après plus d'un an de travaux et la mobilisation d'une partie des 400 agents, l'agence wallonne à l'exportation (AWEX) vient de boucler sa nouvelle stratégie. "Mais ce n'est pas parce que l'Awex fonctionnait mal, assure Pascale Delcomminette, l'administratrice générale de l'Awex. Le taux de satisfaction de nos clients est bon, mais il fallait revoir notre fonctionnement. L'agence évolue dans un environnement très mouvant. La crise l'a prouvé. Et les besoins de nos clients évoluent. Il y avait d'ailleurs une demande des entreprises pour une plus grande spécialisation sectorielle."

"Cette réorganisation interne va créer des changements pour nos agents. On sort de sa zone de confort. Il y aura beaucoup de mobilité en interne et beaucoup de changements de profils." Pascale Delcomminette Administratrice générale de l'Awex

Voilà qui est dit. Pour cette grande première qui, à travers les résultats des états généraux, va remettre à plat la stratégie de l'agence, la patronne du commerce extérieur parle d'une évolution. "Nous ne sommes pas dans une révolution, même si cette réorganisation interne va créer des changements pour nos agents. On sort de sa zone de confort. Il y aura beaucoup de mobilité en interne et beaucoup de changements de profils. Nous devons finaliser les nouvelles équipes pour septembre. Tout cela a nécessité un accompagnement important. Même s'il n'y aura pas de perte d'emploi, il a fallu rassurer les équipes durant tout le processus."

Réforme des incitants financiers

Le premier pilier de cette refonte se concentre autour de la simplification d'une série de missions de l'Awex dont les très visibles incitants financiers. "La crise nous a montré que nous devons accélérer la digitalisation et permettre un traitement plus rapide des dossiers de demandes d'incitants pour les entreprises. Cela va s'accompagner d'une nouvelle réforme. Elle est sur la table du gouvernement, dans le cadre du plan de relance avec une augmentation des moyens pour les entreprises", pointe la patronne de l'Awex, qui rappelle que le budget pour les incitants se monte actuellement à 7,5 millions d'euros par an.

14 experts sectoriels Dans le cadre de sa nouvelle approche sectorielle, l'Awex a engagé 14 experts. Il s'agira, pour eux, de mieux vendre tout l'écosystème wallon auprès d'investisseurs étrangers, et de dénicher les chaînons manquants de nos filières porteuses.

L'autre grand chantier touche à la création d'un département sectoriel qui supplantera, à certains moments, la vision trop géographique de l'Awex. "Ce département va permettre un accompagnement sectoriel des entreprises. C'est une grande nouveauté. On ne pouvait plus se contenter d'un discours généraliste. L'approche sectorielle va nous permettre de mieux vendre tout notre écosystème auprès d'investisseurs étrangers, et de dénicher les chaînons manquants de nos filières porteuses. Les six secteurs des pôles seront représentés, plus un volet digital. Nous aurons 14 experts sectoriels qui travailleront en binôme afin de gérer les aspects commerciaux et technologiques."

"L'approche sectorielle va nous permettre de mieux vendre tout notre écosystème auprès d'investisseurs étrangers et de dénicher les chaînons manquants de nos filières porteuses." Pascale Delcomminette Administratrice générale de l'Awex

Pour Pascale Delcomminette, cette nouvelle approche sectorielle tombe au bon moment. "La Wallonie doit profiter des plans de relance lancés par les autres pays. Notre approche sectorielle va nous y aider. Je suis convaincue que nous avons une carte à jouer par rapport aux investisseurs américains. On doit capitaliser sur la volonté de nombreux pays d'être moins dépendant d'un ou deux partenaires, comme veulent le faire les USA par rapport à la Chine. Cela va se concrétiser par des investissements américains en Europe."

Maturité et contractualisation

"On ne rend pas service à l'entreprise en l'envoyant au bout du monde si elle n'est pas prête. L'Awex est un service gratuit, mais il y a la question de la responsabilisation de l'entreprise." Pascale Delcomminette Administratrice générale de l'Awex

À côté de ces deux piliers de la réforme, l'Awex va lancer une série de nouveaux services, comme un diagnostic de maturité pour les entreprises qui souhaitent se lancer à l'international. "Cet outil va nous permettre d'analyser les forces et les faiblesses de l'entreprise, afin de mieux l'accompagner à l'international". Tout en insistant sur le fait que l'Awex doit rester "un service universel", Pascal Delcomminette admet que ce diagnostic de maturité doit également aboutir sur un constat honnête vis-à-vis de l'entreprise. "On ne rend pas service à l'entreprise en l'envoyant au bout du monde si elle n'est pas prête. L'Awex est un service gratuit, mais il y a la question de la responsabilisation de l'entreprise."

Dans ce même registre, et afin de responsabiliser ses clients, l'Awex entend contractualiser ses relations avec les entreprises. "Nous nous engageons à fournir aux entreprises un service et de nouveaux outils, comme un site internet orienté expérience client, un help desk afin d'accompagner les entreprises dans les réglementations, un service dédié à l'organisation des salons et des foires. En échange, on demande aux entreprises de nous fournir un retour afin de juger de la pertinence de nos actions. Nous avons besoin que les entreprises nous fournissent plus d'information sur l'impact de nos services. Ce rapport contractuel sera souple, mais pour accéder à certains services, une entreprise devra nous fournir ce retour", conclut la patronne de l'Awex.