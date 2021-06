La crise a mis 22.000 entreprises wallonnes en difficulté

D'après une analyse de l'UWE, "dans l’industrie et la construction, plus d’un quart des entreprises wallonnes sont en mauvaise posture".

Afin d'améliorer leur solvabilité, l'UWE évalue à 5,8 milliards d'euros les besoins pour ces 22.000 entreprises.

Dans son dernier rapport sur "l’économie wallonne en 2021", l’Union wallonne des entreprises (UWE) a pris le pouls sur l’état de santé financière des entreprises. Sans trop de surprise, après plus d’un an de crise et malgré la reprise économique qui se profile, le verdict n'est pas bon. Le cocktail, composé de problèmes de liquidité, d'une hausse de l'endettement et de l'érosion des fonds propres, fait dire au patronat wallon que les entreprises vivent aujourd'hui une "crise de solvabilité".

Un besoin de 5,8 milliards

22% des entreprises D'après l'analyse de l'UWE, 22% des entreprises wallonnes qui étaient en bonne santé au début de la crise sont aujourd’hui, malgré les mesures d’aide, en grande difficulté.

Pour tenter de quantifier la situation, l'UWE s'est aidée des données récoltées par Graydon, afin de connaître à la fois la condition des entreprises wallonnes avant le premier confinement du printemps 2020, et l'impact de la crise sur ces mêmes entreprises, quatorze mois plus tard. Le verdict est inquiétant. Il en ressort que 22,2% des entreprises wallonnes qui étaient en bonne santé au début de la crise sont aujourd'hui, malgré les mesures d'aide, en grande difficulté. Derrière ce pourcentage, ce sont 22.018 entreprises qui emploient 91.279 équivalents temps plein (ETP). D'après l'analyse sur leur état de santé, ces entreprises auraient un besoin d'une injection totale de 5,8 milliards d'euros. "Pour survivre, ces entreprises devront, dans les prochains mois et prochaines années, trouver des solutions pour équilibrer leurs bilans."

Olivier de Wasseige Administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises

Mais, comme le souligne Olivier de Wasseige, l'administrateur délégué de l'UWE, la situation aurait pu être bien plus catastrophique sans l'aide des pouvoirs publics. "Sans les aides Covid, on serait à 37% des entreprises wallonnes en difficulté."

À l'image du tissu entrepreneurial wallon, composé majoritairement de PME, les acteurs fragilisés par la crise sont, pour la très grande majorité, des très petites entreprises de 1 à 9 ETP. "Les grandes entreprises semblent avoir des réserves plus importantes, et ont donc proportionnellement moins été confrontées à des difficultés de liquidité", constate l'analyse.

Derrière ces statistiques, on retrouve des acteurs de l'horeca, du secteur culturel et de l’événementiel. "Respectivement 40,6% de toutes les entreprises de l'horeca, et 31,2% des entreprises dans le monde de la culture et du sport, sont touchées au point de se trouver dans une situation risquée au 7 mai 2021." L'UWE pointe également le secteur de l'intérim, des titres-services, des maisons de repos et de la construction. "Dans l'industrie et la construction, plus d'un quart des entreprises wallonnes sont en mauvaise posture."

Cibler les secteurs stratégiques

Face à ce constat, le patronat préconise une série de solutions. "Le gouvernement wallon travaille à l'élaboration de son plan de relance, et nous espérons qu'il prendra en compte nos propositions, destinées à apporter des solutions au financement des entreprises", estime Olivier de Wasseige, qui préconise une approche duale: une amélioration globale de la compétitivité (coûts salariaux, pénurie de mains-d'œuvre qualifiées, coûts de l'énergie trop élevés), et des solutions spécifiques aux problèmes de liquidité et de solvabilité "en renforçant les capitaux propres des entreprises, en facilitant l'accès au financement en prêt, et en améliorant structurellement le cadre global du financement des entreprises" .

L'UWE demande à la Région wallonne de mieux promouvoir les mesures et les aides qui sont déjà en place.

Parmi toutes les mesures mises en avant, l'UWE encourage notamment les introductions en bourse, les fusions et consolidations entre entreprises, ou la mobilisation de l'épargne privée. Le patronat demande également aux pouvoirs publics de mieux promouvoir les mesures et les aides qui sont déjà en place, de renforcer ses interventions en capital et de renforcer le système de prêts garantis par l'État.

L'UWE demande, enfin, que des mesures d'aides extraordinaires soient ciblées en priorité sur les entreprises stratégiques.