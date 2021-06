La gare de Charleroi, futur hub de la recherche et de la formation

La métamorphose se poursuit à Charleroi. Et les projets urbains s’enchaînent à tour de bras depuis l’emblématique chantier du centre commercial Rive Gauche qui sonna le début du redéploiement du cœur de la métropole carolo il y a une décennie. À côté de la cité des métiers et la revalorisation du haut de la ville ou de la halte nautique qui finalisera le Left side business park dans le bas de Charleroi, le dernier projet en date concerne le quartier de la gare du sud.

Revitalisation urbaine

Longtemps considéré comme une zone extramuros située sur l’autre rive de la Sambre, le quartier de la gare va subir une transformation complète. Grâce à un accord scellé entre la SNCB et Igretec, ces deux acteurs vont développer à travers une société immobilière commune plus de 50.000 m2 de bureaux et de logements sur les terrains qui jouxtent la gare. "L’objectif à travers le master plan que nous allons développer est de créer de l’activité et surtout avoir une mixité des fonctions entre des immeubles pour les bureaux et des logements afin de continuer à avoir de la vie après 17 heures. Il ne faut pas se retrouver comme à Bruxelles où des quartiers autour de la gare du Nord sont vides après 17 heures", explique Renaud Moens, le directeur d’Igretec.