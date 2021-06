La régionalisation des Cefa dans le panier wallon de la relance

Faire de la formation en alternance une filière d'excellence. Le point est repris comme un des axes majeurs de la relance en Wallonie, et l'enjeu peut se résumer en une phrase: l'alternance est le lien le plus direct entre la formation et la mise à l'emploi.

Plus de 25.000 élèves et apprenants sont aujourd'hui inscrits dans un parcours d'enseignement et de formation en alternance à travers les Cefa et l'IFAPME en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Paysage fragmenté

D'où cette idée de réforme, dont un des objectifs vise à remettre de l'ordre dans un paysage éclaté. Pour résumer la situation, le monde de la formation en alternance se divise entre deux gros acteurs, l'IFAPME (institut wallon de formation en alternance et des indépendants et PME) qui dépend de la Région et les Cefa (Centre d'Éducation et de formation en Alternance) rattachés à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le premier fait de la formation en alternance pour environ 17.000 apprenants par an et dispose de 22 implantations en Wallonie. Le deuxième, spécialisé dans l'enseignement secondaire en alternance, compte entre 8.000 et 8.500 élèves dans ses centres de formation répartis sur le territoire francophone.