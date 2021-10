La Wallonie a un besoin urgent de 10.000 travailleurs dans la construction

"Nous ne sommes plus dans Germinal et je peux vous dire que, même si cela ne va pas encore assez vite, ce sont des métiers qui évoluent."

Des métiers qui n'ont plus la cote

"Il est clair que les raisons qui provoquent cette pénurie ne manquent pas. On peut notamment évoquer la désaffection sociétale pour les métiers manuels et techniques", selon M. Carnoy. Il regrette que "les gens pensent que ce sont des métiers sales et dangereux. Nous ne sommes plus dans Germinal et je peux vous dire que, même si cela ne va pas encore assez vite, ce sont des métiers qui évoluent".