La Wallonie est-elle au bord de la faillite?

Voilà au moins dix ans que la dette wallonne enfle. Et si rien n'est fait, elle poursuivra sa folle ascension pour s'approcher de la barre des 50 milliards d'ici à 2030. Pas soutenable, ont tranché les experts appelés à la rescousse. Heureusement, il n'est pas trop tard pour rectifier le tir.

La flèche est décochée en octobre 2021. L'archer: Bart De Wever. La cible: la Wallonie. On ne se refait pas. Que dit, en substance, le saint patron de la N-VA? Que financièrement, la Wallonie est dans de plus sales draps que la Grèce en 2010; et que si elle était un État, elle aurait déjà le Fonds Monétaire International sur le râble. Provocation, sans nul doute. La formule est-elle toutefois nappée d'un fond de vérité?

4,135 Milliards d'euros de solde brut à financer en 2022 Avec ses 15,509 milliards d'euros de recettes pour 19,643 milliards de dépenses, le budget 2022 de la Wallonie débouche sur un déficit brut de 4,135 milliards d'euros.

Le budget wallon 2022, en tout cas, vire au cramoisi: 15,509 milliards d'euros de recettes pour 19,643 milliards de dépenses, voilà qui débouche sur un solde brut à financer de 4,135 milliards. Avec une dette qui se met à tutoyer la barre des 30 milliards et plus de 600 millions annuels de charges d'intérêts.

Bien sûr, des tuiles sont passées par là. Le coronavirus, qui aura plombé 2021 à hauteur d'environ 900 millions d'euros et dont l'impact sur le budget 2022 est estimé à 363,5 millions. Des inondations, pour 761,4 millions. Et puis, il y a ce plan de relance: 7,6 milliards sur la législature, dont 1,48 en provenance de l'Europe et 1,68 milliard pour l'exercice 2022. Sans tout cela, le déficit aurait moins grise mine. Mais bon, la réécriture historique n'a jamais renfloué les caisses. Ni convaincu les agences de notation: début décembre, Moody's dégradait d'un cran la note de la Wallonie.

"Cette comparaison faite par Bart De Wever avec la Grèce n'a aucun sens. Mais si l'on ne fait rien, on risque d'y arriver." Jean-Luc Crucke Ministre wallon des Finances et du Budget

"Cette comparaison avec la Grèce n'a aucun sens, balaie le grand argentier wallon, Jean-Luc Crucke (MR). Mais si l'on ne fait rien, on risque d'y arriver." En 2022, la Wallonie n'a donc pas rien fait. L'épure initiale présentait un déficit de 4,286 milliards, eh bien, la limite à ne pas franchir à été fixée à 4,136 milliards. Soit un petit serrage de ceinture à 150 millions d'euros.

Une dette qui file depuis au moins 2010

Un montant que la Wallonie n'a pas sorti de son chapeau. Plutôt du rapport délivré en novembre par la Commission externe de la dette et des finances publiques, mise sur pied, à l'aube de 2021, par Jean-Luc Crucke. Rapport qui a été présenté – petite mise en bouche pour déchanter – à l'entame du dernier conclave, ayant accouché, donc, du budget 2022. "Comme cela, plus personne ne sera en mesure de dire qu'il ne savait pas", sourit le ministre wallon des Finances et du Budget.

Ce qu'il y a à savoir, donc, c'est que la dette wallonne enfle depuis 2010, avec des charges d'intérêt ayant grimpé, en dix ans, de plus de 130 millions. Et que le poids de la dette rapporté aux recettes – un thermomètre plus adapté au fait régional que la comparaison avec le PIB – a culminé à près de 240% en 2014. Avant de fondre à 155% en 2017, du fait de la sixième réforme de l'État, qui est venue gonfler les recettes wallonnes. Et de repartir en flèche, à partir de 2019, pour atteindre 198% en 2021.

Objectif 2030

Voilà pour le passé et le présent. Comment tout cela va-t-il tourner à moyen terme? La commission chargée de se pencher au chevet de la soutenabilité de la dette – composée d'une belle brochette d'économistes – a élaboré un scénario de référence d'ici à l'an de grâce 2030. Qui peut paraître plutôt riant à première vue, puisque l'on y voit des recettes rattrapant et dépassant sur le fil les dépenses, de quoi générer en 2030 un léger surplus budgétaire – le tout, avec une charge de la dette qui n'explose pas, se fixant à 900 millions annuels.

Sauf que c'est faire fi de la dette, alourdie des déficits successifs, qui file à 48,5 milliards d'euros. Soit un ratio dette/recettes d'environ 280%. Qui peut s'emballer davantage, si on lui demande gentiment. Parce que la vie est facétieuse et qu'elle réserve des coups que l'on ne voit pas venir, les experts mandatés par la Wallonie ont concocté une série de scénarios alternatifs, faits de croissance en berne, d'une hausse des primes de risque exigées par les créanciers de la Région, due notamment à une remontée des taux, ou encore la poursuite d'une politique volontariste d'investissements publics – en théorie, les dépenses du plan de relance wallon sont censées s'évaporer dès 2025.

"Ces scénarios alternatifs n'ont pas été conçus pour être particulièrement méchants. Il pourrait arriver pire." Étienne de Callataÿ Économiste et membre de la Commission externe de la dette et des finances publiques

Est-ce vraiment une surprise? Qui dit choc, dit détérioration des finances. Ce sont les chocs liés à une hausse des primes de risque et à la prolongation des dépenses d'investissement qui causent les dérapages les plus substantiels, relève le rapport des experts, avec une dette s'envolant respectivement à 53,7 et 53,9 milliards à l'horizon 2030. "Et encore, glisse l'économiste Étienne de Callataÿ (Orcadia), par ailleurs membre de la fameuse commission. Ces scénarios alternatifs n'ont pas été conçus pour être particulièrement méchants. Il pourrait arriver pire."

La voie wallonne, pas soutenable

Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il advienne, la conclusion est imparable – à moins que l'argent ne se mette à tomber du ciel. Financièrement, la Wallonie risque de s'embourber. "L'analyse de soutenabilité permet de conclure sans équivoque que la soutenabilité de la dette régionale n'est pas assurée", certifient les économistes appelés à la rescousse. "Et il ne s'agit pas d'une vision politique, insiste-t-on au cabinet Crucke. Mais de gestion publique."

"L'analyse de soutenabilité permet de conclure sans équivoque que la soutenabilité de la dette régionale n'est pas assurée." La Commission externe de la dette et des finances publiques

Pourquoi, tout compte fait, tant se préoccuper de la trajectoire, alors que les taux d'intérêts sont au sol depuis un petit bout de temps? Ce ne sont pas les raisons qui manquent, argumentent les experts, qui en listent cinq.

Un: "créer les marges de manœuvre nécessaires à l'absorption des chocs futurs et aux investissements d'avenir". Deux: parer à une certaine forme d'impuissance fiscale régionale, les entités fédérées ne pouvant réellement compter sur les effets bénéfiques de leur politique économique sur leur propre croissance – les mécanismes stabilisateurs du système belge ont du bon, mais aussi des effets secondaires. Trois: se préparer à un resserrement des conditions financières. C'est que, en cette période agitée, la Wallonie lève quatre milliards par an sur les marchés, contre environ un et demi par temps plus calme. Quatre: anticiper d'éventuels "effets de contagion" dus à la hausse généralisée des dettes publiques. Cinq: ne pas faire comme si les épées de Damoclès que constituent la Fédération Wallonie-Bruxelles et les pouvoirs locaux n'existaient guère.

Un cap à 150 millions d'euros par an

Après l'avertissement, l'ébauche de la solution. La commission a élaboré une voie de sortie de crise à la fois "graduelle", "intelligente" et "durable". Basée sur une réduction structurelle et annuelle du déficit "d'un montant équivalent à 1% des recettes". Soit environ 150 millions par an, et ce jusqu'en 2030.

"150 millions d'euros, ce n'est pas insurmontable." Jean-Luc Crucke Ministre wallon des Finances et du Budget

De quoi marquer un coup d'arrêt, dès 2024, à la grimpette qu'effectue le ratio dette/recettes, qui piquerait du nez à partir de 2027 avant d'entamer "un déclin de plus en plus rapide". "En prenant comme endettement maximal à ne pas dépasser le niveau atteint en 2026, le gouvernement retrouverait jusqu'à 1,2 milliard de capacité d'endettement supplémentaire, afin de faire face à d'éventuels impondérables."

Et voilà d'où viennent les 150 millions d'économies (encore théoriques) du budget 2022. Maintenant, il faut s'y tenir, résume-t-on au cabinet Crucke. "Un peu comme quand on sort de chez la ou le nutritionniste."

Jouable, mais pas évident non plus

Reste à voir si le régime est tenable, ou non. Notons au passage que les experts recommandent de s'attaquer à l'écart entre dépenses et recettes, se gardant bien de dire s'il fallait sabrer dans les premières, ou gonfler les secondes. "On peut travailler en dépenses, en recettes, ou les deux, botte en touche Benoît Bayenet, président du Conseil central de l'économie et co-auteur du rapport. Cela relève du débat politique et non de la recommandation d'experts."

900 millions d'euros d'ici à 2024 Réduire, chaque année, le déficit de 150 millions supplémentaires, cela finit par peser. En 2024, cela fait 900 millions d'euros cumulés. Et à l'horizon 2030, pas moins de 6,75 milliards.

Alors, jouable, cette trajectoire? "150 millions, ce n'est pas insurmontable", estime Jean-Luc Crucke. "C'est gérable, mais il faut aller les chercher", nuance Benoît Bayenet. Parce que le coup de reins devant être structurel, l'effort ne se limite pas à 150 millions par an: c'est 150 millions de plus par an, venant s'ajouter aux mesures du passé. Soit, en cumulant le tout, un total de 900 millions à dénicher d'ici à la fin de la législature, en 2024. Et de 6,75 milliards à l'horizon 2030.

Le hic, c'est que jeter un œil dans le rétroviseur n'aide pas à se faire une idée. Parce que les années "normales" n'ont pas été monnaie courante durant la dernière décennie. "De 2010 à 2013, il y a eu la crise économique et financière, résume Benoît Bayenet. De 2014 à 2016, la mise en œuvre de la sixième réforme de l'État. À cette époque, la Belgique sort d'une procédure pour déficit excessif, aussi la tâche de l'assainissement va-t-elle être partagée avec les entités fédérées, qui ne vont pas recevoir tous les moyens liés aux compétences transférées." Dont "coût" pour la Wallonie en 2016: environ 540 millions. De 2017 à 2019 règne un calme relatif. Puis c'est reparti pour un tour, en 2020, avec le covid, rejoint en 2021 par les inondations.

"La récente détérioration spectaculaire des finances wallonnes n'a pas servi à préparer la transition climatique ou à financer les investissements du futur. Autrement dit, elle n'a été en rien au service des générations futures." Étienne de Callataÿ Économiste (Orcadia) et membre de la Commission externe de la dette et des finances publique

Allez, une dose de passé tout de même. "150 millions, cela semble peu au regard de la générosité dont les pouvoirs publics ont pu faire preuve récemment, glisse Étienne de Callataÿ. Mais au bout de dix ans, à l'échelle de la Wallonie, vous le sentez. Ce n'est pas hors de portée, mais ce n'est pas négligeable." Petit avertissement à la clef, pour ceux que la voie des recettes tenterait. "Attention à la concurrence fiscale. Il est plus facile pour un Wallon de s'installer à Bruxelles ou en Flandre que pour un Français de s'exiler en Grèce."

Puisqu'il est à nouveau question de la Grèce. "La récente détérioration spectaculaire des finances wallonnes n'a pas servi à préparer la transition climatique ou à financer les investissements du futur, grince l'économiste. Autrement dit, elle n'a été en rien au service des générations futures." D'où ce jugement sévère portant sur les finances wallonnes.

"Ces 150 millions constituent un minimum absolu!" André Antoine Député wallon cdH, ancien ministre du Budget

Et ce retour de la comparaison grecque. Même si la Wallonie est loin du ratio d'environ 420% atteint par la Grèce, cette dernière disposait par ailleurs d'atouts dont ne peut se prévaloir la Région, avertit Étienne de Callataÿ. "La Grèce n'est pas bordée par un territoire concurrent et fiscalement plus attractif. En tant qu'État, la Grèce est dotée de la capacité à lever l'impôt et peut s'adresser à la Banque centrale européenne, au contraire de la Wallonie. Enfin, elles ne sont pas égales face au risque de défaillance: si la culbute de la Grèce aurait été de nature systémique, il n'est pas certain que ce soit le cas de la Wallonie." Laisser la Grèce tomber en faillite n'était pas une option, peut-on en dire de même pour le sud du pays?

En route vers le "budget base zéro"

Pas rien, ces 150 millions, donc. Mais pas assez, à en croire André Antoine, chef de file de l'opposition cdH, par ailleurs ancien grand argentier. "Ces 150 millions constituent un minimum absolu! Je pense qu'il en faut plus, au moins 100 millions sur la législature, afin de dégager des marges pour des politiques nouvelles, et compte tenu du fait que la dette hospitalière n'est pas intégrée au périmètre considéré. Et qu'il faut se mettre en ordre de marche en vue de la septième réforme de l'État."

Afin de les concrétiser, Jean-Luc Crucke dispose encore d'un atout dans sa manche. À savoir son "budget base zéro" – nom de code: BB0 – lancé lors d'un conclave en 2019 et dont l'atterrissage est programmé pour mars 2022. "Un nouvel outil, se réjouit un ministre pas peu fier de son initiative. Tous les articles budgétaires ont été revus par l'administration, les cabinets et des consultants. Chaque politique a été évaluée; à la fin mars, les ministres sauront ce qu'ils peuvent faire afin d'améliorer leurs services et l'efficience de ceux-ci. Ce budget tombe à point nommé: c'est là-dedans que nous pourrons aller chercher les économies, là que se feront les équilibres politiques."

14 Ans de maturité "On a retravaillé 94% de la dette wallonne, pour lesquels la maturité moyenne est de 14 ans, souligne Jean-Luc Crucke. C'est énorme. Si demain les taux remontent, la Wallonie ne se situe pas en première ligne."

À point nommé: le rapport sur la soutenabilité de la dette recommande justement d'accompagner l'effort budgétaire d'une série de mesures, au rang desquelles un examen des dépenses et l'usage d'un budget base zéro.

Reste à présent à garder le cap, neuf années durant.