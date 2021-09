La Wallonie lance un appel aux propriétaires privés

Déjà sous tension avant les inondations de la mi-juillet avec 40.000 familles qui étaient en attente d’un logement social , le marché du logement locatif public s’apprête à vivre quelques années de surchauffe en Wallonie. Il suffit de plonger dans les derniers chiffres donnés par Christophe Collignon, le ministre socialiste en charge du logement dans le sud du pays, pour s’imprégner du défi potentiel à relever. Suite aux inondations, 38.543 logements ont été impactés. Et sur ces 38.543 logements touchés, 642 ont été totalement détruits ou sont à détruire et 4.940 ont été partiellement détruits.

Loyer assuré pour le bailleur

Créé il y a 27 ans, et avec aujourd’hui 7.500 logements en gestion à travers 33 AIS réparties sur le territoire du sud du pays, le système est décrit par ses responsables comme un acte win-win tant pour le propriétaire qui rechercherait une sécurité financière, les autorités publiques qui visent à offrir au marché des biens à loyers modérés, et les locataires plus fragiles à la recherche d’un toit . À la tête du Fonds du logement, Vincent Sciarra énumère ainsi une série d’avantages pour les bailleurs privés qui accepteraient de confier leurs biens à une agence AIS. "Les loyers sont garantis tous les mois, y compris lors d’un vide locatif, le bien est correctement entretenu, l’agence prend en charge la gestion locative."

Doubler le nombre de logements en AIS

Suite aux inondations, et afin d’inciter plus de propriétaires à confier leurs immeubles aux AIS, le ministre a revu certains critères, notamment en ramenant de 9 à 2 ans la durée de mise en gestion. Les propriétaires auront aussi la possibilité d’obtenir des aides pour des travaux de 30.000 euros maximum à travers des subventions et des prêts à 0%. "Il n’y aura pas de solution miracle. La seule solution, c’est la solidarité et la multiplicité des actions. Il faut mobiliser les biens qui se trouvent sur le territoire. C’est aussi une manière de répondre à la problématique des immeubles inoccupés", estime le ministre.