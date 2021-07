Intempéries: la Wallonie mobilise 2 milliards d'euros dans l'urgence

Il s’agit d’une première mobilisation financière tant les besoins seront gigantesques et pour l’heure incalculables. Le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo a décidé mardi de mobiliser 2 milliards pour reconstruire la Wallonie. Cette enveloppe doit principalement servir à mobiliser de l’aide ou financer des solutions d’urgence. Mais "on aura besoin de montants financiers colossaux et non encore estimés aujourd’hui", estime le ministre-Président socialiste Elio Di Rupo. "Nous avons la responsabilité de trouver des solutions et nous ferons le maximum. On doit considérer ce cataclysme comme un cataclysme qui, hélas, peut survenir ailleurs. On doit donc considérer les nouveaux enjeux au regard de l’urgence climatique", estime encore Elio Di Rupo.