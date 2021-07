La Wallonie mobilise son fonds de solvabilité pour les PME sinistrées

Les entreprises touchées par les inondations pourront solliciter une aide auprès du fonds de solvabilité. Doté de 400 millions, il sera notamment alimenté par les assureurs et la SFPI.

L’aide financière s’organise en Wallonie suite aux inondations qui ont touché une partie du territoire, il y a une dizaine de jours et encore ce week-end. Aux côtés des moyens mobilisés dans l’urgence par le gouvernement wallon pour venir en aide aux sinistrés et aux communes et les 2 milliards d’euros promis pour reconstruire les zones dévastées par les eaux, la Région va réorienter en partie son fonds de 400 millions à destination des PME.