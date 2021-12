Renaud Witmeur: "Seule, la Wallonie n'arrivera pas à se relancer"

À l'avant-poste avec la Sogepa, Renaud Witmeur scrute l'évolution de l'économie wallonne depuis de nombreuses années. Si les choses évoluent dans le bon sens, il reste persuadé que, seule, la Wallonie ne pourra pas se redresser.

Le rendez-vous est donné au siège du réseau hospitalier Iris, à deux pas de la place Stéphanie, à Bruxelles. Renaud Witmeur vient nous ouvrir. Le temps de nous saluer, il file se faire prendre en photo à l'extérieur. Il déteste ça. D'ici quelques mois, il quittera la direction de la Sogepa et de Nethys pour prendre la tête de l'hôpital Erasme, de l'Institut Jules Bordet et de l'hôpital des enfants, fusionnés en un pôle unique. L'occasion de revenir avec lui sur une série de dossiers, comme Nethys et les pressions subies...

Votre départ de la Sogepa n'est pas une surprise. Envie de changement ou ras-le-bol?

Sûrement pas un ras-le-bol de la Sogepa. J'étais très attiré par le projet de fusion des trois outils économiques (Sogepa, Sriw et Sowalfin). Mais après une certaine période, c'est bien d'évoluer, d'avoir un nouveau défi et de changer de microcosme. Dans une structure, un CEO doit changer tous les X temps, tout comme l'organigramme. Or, après huit-dix ans (il est arrivé à la Sogepa en 2013), c'est très compliqué de remettre à plat tout ce que tu as amené pour refaire une nouvelle dynamique. Il y a un risque que la direction sclérose l'entreprise.

Pourquoi le secteur hospitalier?

Au fond de moi, je savais que je passerais par-là! J'ai travaillé chez Rudy Demotte quand il était ministre des Affaires sociales. Je suis aussi passé par l'hôpital Brugmann comme président du CA à l'époque où l'hôpital vivait une crise de management.

Quel est le plus gros enjeu de cette fusion entre les hôpitaux universitaires bruxellois?

Avoir une masse critique. Elle permet d'acquérir une expertise liée à la routine et au volume. Ce volume permet d'avoir un nombre plus important de cas rares.

Vous arrivez à un moment où les hôpitaux sont en crise. Cela ne vous fait-il pas peur?

"Le Fédéral devrait arrêter le numerus clausus. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'on choisit le meilleur candidat quand il n'y en a qu'un? C'est l'antisélection." Renaud Witmeur

Les hôpitaux bruxellois sont quasiment tous dans le rouge et il y a des pénuries fondamentales dans plein de métiers. C'est notamment lié au numerus clausus et à l'épuisement du personnel. Le niveau d'absentéisme est extrêmement élevé. Le secteur craque. Mais le projet est enthousiasmant car il vise la qualité des soins. Un des grands projets sera la construction du nouvel Érasme, qui devra être en synergie architecturale avec Bordet.

Faut-il supprimer le numerus clausus?

Oui…Le Fédéral devrait l'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'on choisit le meilleur candidat quand il n'y en a qu'un? C'est l'antisélection. La Flandre a la conviction profonde que plus il y a de médecins, plus cela va coûter cher à la sécurité sociale. C'était une conviction qui venait du fait qu'il y avait plus de médecins en Wallonie. Dans les faits, c'est faux. C'est pourtant un sujet tabou en Flandre. Tout le monde voit pourtant que la population augmente et qu'elle vieillit, tout le monde voit qu'il y a des crises sanitaires imprévues. Ne faudrait-il pas avoir des ressources de main d'œuvre plus importantes?

Quel constat portez-vous sur l'évolution de l'économie wallonne après avoir passé une partie de votre carrière au service de la chose publique wallonne?

"La Wallonie paie le prix d'être une petite région pauvre d'un petit pays. Il y a des succès enthousiasmants et positifs mais, quand on regarde le trend macro-économique, on ne voit pas d'effet de rupture." Renaud Witmeur

Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il y a un immense consensus politique pour dire que la priorité est le développement socio-économique. Mais l'autre constat est de se dire que la Wallonie est impuissante. Il y a une impuissance à avoir un impact basculant avec les montants dégagés dans les plans par rapport au PIB. Sur le plan micro-économique, la Wallonie manque parfois de moyens régaliens et d'autorité. En France, si l'État dit qu'une entreprise est stratégique, le pays peut interférer pour dire qu'il faut un accord pour toute opération dans cette entreprise. En Wallonie, si on prend les sites sidérurgiques abandonnés par ArcelorMittal, on voit bien que l'autorité régionale n'a aucun pouvoir. L'entreprise peut laisser ce site à l'abandon pendant dix ans sans que la Région ait le moindre pouvoir légal.

Il suffirait peut-être de changer un décret?

C'est loin d'être évident. Il faudrait d'abord que cela relève de l'autorité de la Wallonie. La Wallonie paie le prix d'être une petite région pauvre d'un petit pays. Il y a des succès enthousiasmants et positifs mais, quand on regarde le trend macro-économique, on ne voit pas d'effet de rupture dans la tendance. C'est un élément d'interpellation.

Petite région pauvre dans un petit pays… C'est dur!

Qu'est-ce que vous espérez avoir comme impact avec un plan de trois milliards? Cela fait à peine 600 millions par an. C'est en additionnant les montants wallons avec ceux de l'Europe et du Fédéral que cela commence à être sérieux. J'ai parfois l'impression qu'on fait peser sur la Région une responsabilité qu'elle ne peut pas assumer seule. Les pouvoirs publics ne peuvent pas être seuls responsables de la relance économique. Et, seule, la Région ne pourra pas arriver à se relancer.

Manquerait-il plus de solidarité fédérale?

Certainement plus de Belgique pour que les moyens investis soient plus importants. Il suffit de reprendre l'exemple des inondations pour voir qu'elle n'était pas au rendez-vous. Le Fédéral a fait un prêt… C'est triste! Il manque une articulation plus forte entre la Région et le Fédéral. Pour casser la tendance, il faut plus de moyens!

Faut-il continuer à soutenir tous les projets des entreprises?

Je ne pense pas. Pour changer le trend, il faut prendre des risques. Ce n'est certainement pas en finançant le projet d'une entreprise qui aurait pu l'être par une banque qu'on y arrivera. On doit identifier des niches comme le ferait un investisseur privé, tout en acceptant de prendre des risques.

Que pensez-vous du plan de relance? Trop de saupoudrage?

La critique de l'UWE et de la FGTB n'est pas dénuée de tout fondement. Il ne faut par pour autant discréditer tout le plan. Il y a plein de projets qui font sens. Je suis malgré tout de ceux qui pensent qu'on a trop tendance à une certaine dispersion. Il manque cette capacité à prendre un risque.

Qu'apporte de plus Orange dans le rachat de VOO?

L'offre d'Orange était objectivement un peu meilleure que celle de Telenet. Nous pensons que l'avenir est aux opérateurs convergents. Il faut une infrastructure fixe et mobile. VOO a le fixe et Orange apporte le mobile. Nous sommes persuadés qu'il faut investir massivement et Orange est venu avec un plan d'investissement encore plus important que celui que nous avions imaginé. Et d'une manière objective, Orange offre l'avantage d'être complémentaire à VOO. Il y a beaucoup moins de risques de synergies et de pertes d'emplois.

La vente de VOO, c'était l'accomplissement de votre mission chez Nethys?

Le jour où le tribunal de l'entreprise a annulé la vente de VOO à Providence, j'ai compris que ma mission serait longue. Je pensais rester tout au plus six mois et là, j'y suis depuis un peu plus de deux ans.

Que va-t-on faire de l'argent obtenu lors de la vente de VOO?

C'est le dossier polémique par excellence et il y a deux conceptions. Il y a ceux qui disent qu'on va avoir plus d'un milliard dans les caisses et que ça pourrait faire la différence en termes de projets de développement sur la province de Liège, comme si on y appliquait un mini-plan Marshall. Une autre vision consiste à donner une partie de l'argent aux 74 communes de la province.

Quelle vision défendez-vous?

Je n'aurai aucune influence sur cette décision, mais si j'en avais une, je plaiderais en faveur d'un plan d'investissement structuré pour la province de Liège. Ils ont l'opportunité d'avoir un moment unique qu'aucune autre province wallonne n'a pour l'instant. Cela pourrait être formidable, mais c'est peut-être le technocrate qui parle.

Qui va vous remplacer?

À la Sogepa, la procédure a été lancée vendredi avec une annonce qui sera publiée. Nous allons composer un jury avec Laurent Levaux, Éric Domb, Olivier Vanderijst, André-Marie Poncelet, la présidente de la Sogepa et moi-même. Chez Nethys, il y aura un conseil lundi prochain pour lancer la procédure qui sera claire, transparente et objective. Pour la Sogepa, il faut un remplaçant parce que, dans le cadre de la fusion des outils économiques, je ne voudrais pas que la Sogepa soit déforcée dans la discussion. Et chez Nethys, je me dis que mon départ doit lancer la phase de normalisation et de développement. La situation est clean, il y a de beaux actifs, il y a de l'argent; maintenant, il faut faire du développement. Il faut créer un nouveau Nethys et ce n'est pas moi, qui suis arrivé en plein scandale, qui pouvais incarner le futur. Il faudra montrer via le choix de mon successeur qu'on ne retombe pas dans les travers antérieurs.

Avec le recul que vous avez sur Nethys, peut-on dire que Stéphane Moreau était dans le bon en développant un acteur industriel hybride à Liège?

Pour être sincère, je ne vois pas la stratégie qu'il avait. J'ai plutôt l'impression d'un groupe qui s'est construit historiquement sur le câble et qui a ensuite investi en fonction des opportunités qu'il a vues. Cela n'empêche que Nethys est un beau groupe avec des actifs exceptionnels, notamment dans l'énergie, mais la cohérence du groupe ne m'est pas apparue. Prenez Integrale, par exemple. Quel est l'intérêt stratégique d'aller mettre 300 millions d'euros dans une boîte d'assurances-vie et qui est un micro-acteur de ce segment? Si demain, on a un milliard qui rentre, il faudra faire pile l'inverse. Si on décide d'investir une partie de l'argent dégagé lors de la vente de VOO, j'espère qu'il y aura une vraie stratégie d'investissement en cherchant à avoir de l'impact.

Integrale et VOO sont vendus, que faut-il faire avec Win et Elicio?

Le grand chantier, c'est probablement tout ce qui touche à l'énergie renouvelable. Elicio est une très belle société, mais ses concurrents sont devenus des géants et un projet de parc éolien offshore porte sur un investissement de plusieurs milliards d'euros. Aujourd'hui, ma conviction personnelle est que ce groupe doit rester actif dans l'énergie renouvelable, mais pour cela il faut voir comment faire. Nethys a 100% d'Elicio, environ 50% de Socofe et on a aussi la SRIW Environnement. La question est de voir s'il faut réunir ces acteurs pour être certain d'avoir encore un rôle à jouer demain dans les grands projets de parcs éoliens. On a lancé une grande étude avec Nethys, Elicio, Socofe et la SRIW pour évaluer cette possibilité. Savoir ce qu'on fait de ce pôle énergie est pour moi la priorité numéro un.

Quid de Win?

On est en train de réaliser une étude stratégique pour voir qui sont les acteurs stratégiques de l'IT en Belgique, quelle est leur taille actuelle, quelle est la tendance du marché et comment Win se situe par rapport à tout cela. La question est de savoir que va faire Nethys d'un actif comme Win qui génère un bon chiffre d'affaires et un bon ratio de profitabilité tout en sachant que les acteurs de ce marché ne cessent de grandir tandis que Win est plus petit et ne grandit pas. Je pense qu'il faut aller tester le marché pour voir quel est le meilleur avenir pour Win. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'on va le vendre, on pourrait l'apporter pour consolider un secteur pour créer un champion wallon.

Quel dossier de la Sogepa regrettez-vous de ne pas avoir vu aboutir?

(Il réfléchit). J'ai de l'espoir de voir le projet Lego aboutir. Dans ce dossier, j'aimerais bien passer un cap majeur avant de partir, comme une signature liante, mais a priori, nous n'en sommes pas là. J'ai de grandes inquiétudes pour le dossier Liberty Steel. Pour l'instant, ils refusent de vendre des actifs ou d'ouvrir son capital.

Un dossier dont vous êtes particulièrement fier?

"J'ai eu pas mal de pressions externes qui étaient plus fortes que je ne le pensais. Il y a des gens qui m'ont dit, Renaud, je t'aime bien, fais attention à toi." Renaud Witmeur Président du comité de direction de la Sogepa et administrateur délégué de Nethys

Le dossier NLMK. Quand ils sont venus nous voir en 2013, ils étaient en faillite. Je suis convaincu que tout le monde nous aurait félicités si on avait arrêté les frais et constaté la faillite. On a travaillé avec le management de l'époque et je croyais en leur plan qui consistait à mettre 150 millions d'euros sur la table alors que je venais d'arriver à la Sogepa. On a pris le risque, on a mis le budget et aujourd'hui, ils sont devenus un des plus grands acteurs de Wallonie dans la sidérurgie.

Que vous a inspiré cette expérience chez Nethys?

C'était passionnant, même si j'ai eu beaucoup de boulot et de nombreuses pressions. Je ne connaissais rien au monde des télécoms et je ne connaissais pas bien le monde de l'énergie. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens intéressants et j'ai un pincement au cœur à l'idée de partir.

Qu'est-ce qui était le plus difficile chez Nethys?

J'avais sous-estimé l'enjeu de gestion au niveau de VOO. Quand je suis arrivé, il n'y avait juste plus d'argent. Pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question de savoir quelle facture j'allais payer. Au début, quand j'ai essayé de faire ce qui paraissait normal en termes de gouvernance, de mettre les procédures judiciaires, j'ai eu pas mal de pressions externes qui étaient plus fortes que je ne le pensais. Il y a des gens qui m'ont dit, Renaud, je t'aime bien, fais attention à toi, ne va pas trop loin, la vie est encore longue… ce genre de phrases.

C'est le moment de votre carrière où vous avez connu le plus de pressions?

Oui. Mais j'ai toujours été soutenu à 100% par le conseil d'administration et par le gouvernement wallon. Dans ce dossier, on m'a demandé de faire un accord avec Stéphane Moreau.

D'où venaient ces pressions pour passer un accord avec Stéphane Moreau?

Je ne vous le dirai pas. Une série d'acteurs liégeois avaient le sentiment qu'il y avait un "Liège bashing" injuste. Ils voulaient que les scandales s'arrêtent le plus vite possible et que la page puisse se tourner. À l'inverse, je voulais que vérité se fasse et je disais qu'il fallait instruire et ouvrir la porte, les tiroirs, les sous-tiroirs et ainsi de suite. C'est une différence d'approche radicale.

Pour faire cela, fallait-il quelqu'un qui ne soit pas de Liège?

Oui, et il fallait aussi avoir le soutien du gouvernement wallon. Et il a toujours été total.

Vous avez 52 ans. On peut supposer que vous êtes parti pour un mandat de quelques années. Où vous voyez-vous dans dix ans?

Je me verrais bien écrire des romans à la montagne, mais je ne sais pas si je le ferai un jour.