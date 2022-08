La Wallonie prête à investir 100 millions d'euros dans le projet Legoland

Le début du chantier est programmé en 2025 et l'ouverture du parc en 2027. Reste une inconnue: l'évolution des prix des matériaux de construction qui pourrait faire capoter le projet!

Nouvelle étape importante dans le dossier Legoland et l’arrivée d’un parc d’attractions autour du thème du Lego sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi. Le groupe de loisirs Merlin (numéro deux au monde), la Sogepa (bras financier de la Région wallonne) et la Soresic (propriétaire du site) viennent de signer un protocole d’accord non contraignant "visant à approfondir leur collaboration pour l’ouverture à l’horizon 2027 d’un Legoland".

1.400 emplois dès l’ouverture

Ce projet pourrait représenter le deuxième plus gros investissement de ces 10 dernières années en Wallonie après Google à Mons.

D’après les différents acteurs wallons du dossier, cet accord présenté mardi matin sur le site de Legoland Discovery center à Bruxelles, est une étape cruciale dans le processus de reconversion des 100 hectares et pourrait à terme représenter le deuxième plus gros investissement de ces 10 dernières années en Wallonie après Google à Mons.

Dès l’ouverture, selon Merlin, sur base des autres parcs similaires en activité, "plus de 1.400 emplois seront créés (800 directs et 640 indirects)". Et toujours selon Merlin, "72% seront des profils infra-qualifiés et diversifiés". Ce projet, souligne le monde public wallon, "permet de développer un outil de remise à l’emploi qui correspond parfaitement à la typologie et la diversité des profils hennuyers."

Le risque inflationniste

Tout n’est évidemment pas encore gagné pour Charleroi et le plus grand défi du projet sera de parvenir à maîtriser les coûts de construction du parc dans un contexte hyperinflationniste dans le secteur de la construction.

370-400 Millons d'euros D'après les dernières estimations de Merlin, la construction du parc devrait coûter entre 370 et 400 millions d'euros.

Si les récentes projections de Merlin évaluent l'investissement entre 370 à 400 millions d’euros, des estimations plus poussées des coûts seront déterminantes dans les prochains mois. À ce stade, l’accord reste donc non liant et l’actionnaire de Legoland prévoira une clause de sortie "de sorte que les parties puissent mettre fin/suspendre le projet si celui-ci, lors de la phase de construction dépasse un montant défini entre les parties", précise l’accord qui prévoit le début du chantier en 2025.

1,5 million de visiteurs

Cette inconnue inflationniste mise de côté, le groupe Merlin et la Sogepa, qui pilote le dossier pour la Région wallonne, confirment aujourd’hui une série d’hypothèses au niveau de la fréquentation du parc à Charleroi.

L’actionnaire de Legoland prévoira une clause de sortie "de sorte que les parties puissent mettre fin/suspendre le projet si celui-ci, lors de la phase de construction dépasse un montant défini entre les parties.

L’étude de marché met en avant "une forte appétence de la zone de chalandise du parc pour la marque Lego." La population située dans un rayon de deux heures autour du site est de 21 millions de personnes. Les responsables de Lego misent ainsi sur une fréquentation de 1,5 million de visiteurs dès l’ouverture en 2027.

L’investissement, sur la base d’un montant de 370 millions (intégrant l'achat du terrain évalué à 30 millions), se fera notamment par levier bancaire avec un apport entre 75 et 100 millions d’euros. Merlin injectera 135 millions et un consortium public autour de la Sogepa avec probablement la SFPI (niveau fédéral) cofinancera le solde. Lors d'un conseil d’administration de la Sogepa qui s'est tenu lundi, l'outil public wallon a marqué son accord pour injecter 100 millions d’euros dans la construction du parc.

La propriété du site et les infrastructures seront détenues par la future joint-venture Legoland Belgium dont l’actionnariat sera réparti à 50-50 entre Merlin et le consortium public. Merlin sera pour sa part propriétaire à 100% de la société opérationnelle qui s’occupera de la gestion des attractions et de l’hôtel. Selon les termes de l’accord, cette société s’engage à investir "en moyenne annuellement 10% du chiffre d’affaires dans de la rénovation et des upgrades du parc", soit une centaine de millions les dix premières années.

Les prochaines échéances devraient maintenant s’accélérer avec "un engagement ferme et définitif pour fin 2022". Le site devrait ensuite faire l’objet d’un assainissement avec notamment la démolition de la plupart des bâtiments entre 2023 et 2025. La phase de construction suivra avec l’ouverture du resort Legoland Belgium prévue en mars 2027.