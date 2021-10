La Wallonie s’attaque (enfin) à son endettement

La crainte d'une dégradation

Le gros des discussions entre ministres a surtout porté sur l’état des finances et la hausse de l’endettement. "On devait prendre des mesures. On est sous les feux de la rampe et on risque une dégradation de la note de l’agence qui nous surveille. Il y a ce risque de réputation. On a été solidaire. On doit être responsable par rapport à la dette si on veut continuer à investir. La Wallonie est à la croisée des chemins. Il faut penser aux générations futures", martèle le ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR).