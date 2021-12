La Wallonie, stratège du burger végétal et, bientôt, des exosquelettes

Après la création d'une filière de protéines végétales ou la construction de 3 usines dédiées au recyclage du plastique, la Wallonie réfléchit à lancer une filière d'exosquelettes.

La Wallonie n’a pas attendu son dernier plan de relance et les promesses de relocalisation de certaines activités pour jouer aux états stratèges. Derrière ce concept pompeux se dessine une tactique qui vise à miser sur le bon cheval, c’est-à-dire à créer, sur base d’une impulsion publique, certaines filières qui donneront des résultats rapides en matière de création d’emplois et de structuration de l’économie régionale.

Le public joue au privé

Voilà pour la réflexion. Sur le terrain, les réalisations s’enchaînent une après l’autre pour s’engouffrer dans des espaces parfois inattendus comme la construction d’usines de recyclage de plastiques.

Le petit dernier en date va se concrétiser début janvier. Il touche au monde des protéines végétales et la mise sur le marché d’un burger. Issue de la réflexion du consultant Roland Berger et de la Sogepa à travers un "investor pitch", le projet se décline en solutions concrètes. "La démarche a été d’établir et d’identifier les endroits où il y a un développement industriel possible en Wallonie, avec des activités porteuses, et dans une temporalité raisonnable", résume Willy Borsus (MR) le ministre de l’Économie. "Le choix d’une filière de protéines végétales s’est rapidement démarqué."

"La démarche a été d’établir et d’identifier les endroits où il y a un développement industriel possible en Wallonie, avec des activités porteuses, et dans une temporalité raisonnable." Willy Borsus (MR) Ministre de l'Economie

D’après les données de l’étude de Roland Berger, l’entreprise qui émergera de ce brainstorming pourrait capter 5% du marché européen des substituts de la viande avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’ici 20230 et un effectif de plus de 300 travailleurs.

Il ne s’agit évidemment pas d’un projet vendu clé sur porte par le pouvoir public, mais les astres s’alignent et les premiers produits comme des hamburgers à base de pois devraient être commercialisés en février ou mars. Pour y parvenir, la SRIW et la Sogepa ont fédéré une série d’acteurs privés. Le pacte de majorité de la Newco dans laquelle la Région wallonne détiendra environ 45% serait quasiment bouclé. Du côté du privé, on retrouve Cosucra (produits naturels comme de l’amidon à base de la chicorée et du pois), Jean Gotta et Vlevia (transformation de viande). "À ce stade, tous les indicateurs montrent que la démarche est concluante", se réjouit le ministre Borsus qui y voit, à travers cette méthode, un exemple à très vite reconduire.

Booster le secteur des Medtechs

C’est dans le même esprit que la SRIW et Roland Berger explorent une nouvelle piste autour des exosquelettes. "Ce secteur est en pleine expansion et il y a un espace important à occuper en Wallonie", confirme le ministre Borsus qui y voit à travers ces exosquelettes une montée en puissance du secteur des Medtechs. "Le raisonnement que nous devons avoir est comparable à celui de la biotech. Il y a des compétences et un espace dans lequel on peut grandir".

Lire aussi La Wallonie va lancer une filière de protéines végétales

La prochaine étape doit permettre de confirmer le concept et sa faisabilité. La SRIW va notamment challenger une série d’entreprises dans lesquelles elle possède une participation. Le ministre prévoit des avancées pour le début 2022 avec la rédaction d’un plan financier, le lancement d’appels à projets et le lancement de pistes afin de structurer un écosystème. "La Wallonie possède des compétences dans ce domaine. Il y a clairement un espace de déploiement pour créer une véritable filière wallonne d’exosquelettes autour d’un écosystème. On se donne trois ans pour y parvenir et faire de la Medtech un secteur de la même importance que celui de la biotech en Wallonie aujourd’hui."

"Il y a clairement un espace de déploiement pour créer une véritable filière wallonne d’exosquelettes autour d’un écosystème. On se donne trois ans pour y parvenir." Willy Borsus (MR) Ministre de l'Economie

3 usines et 5 projets

Toujours dans un souci de susciter l’initiative privée et l’investissement industriel, la SRIW a lancé, il y a trois ans, une série d’appels à projets pour la construction d’usines de recyclage de plastiques. "Trois usines vont voir le jour pour un investissement global de 64 millions dont une vingtaine du public", explique Olivier Bouchat, vice-président du comité de direction de la Sriw. "Nous avons encore trois autres dossiers en discussions."

Derrière les trois projets déjà retenus, on retrouve des grands groupes industriels comme le français Suef ou le canadien Lavergne. Ce dernier ouvrira en 2020 une usine de recyclage des déchets électriques d’une capacité de 20.000 tonnes par an. L’installation créera 40 emplois et permettra de réinjecter les résidus plastiques d’anciens ordinateurs dans la création de nouveau ordinateurs.

Que ce soit à travers les usines de recyclage des plastiques, ou plus récemment via la mise en place d’une unité de production de masques chirurgicaux, la trame est similaire à celle des "investor pitch". Ici aussi, les pouvoirs publics se disent prêts à financer des projets mûrs – mais innovants, voire disruptifs – qui ne présentent plus un risque technologique majeur et sont déjà propices à faire émerger certains maillons manquants, ou encore faibles, des chaînes de valeur sur de nouveaux marchés porteurs.

Le dernier appel de la Sriw, dont les résultats ont été dévoilés vendredi, vise à stimuler les matériaux et systèmes de construction permettant d’accélérer la transition énergétique. Après 5 mois de processus, un jury a retenu 5 projets derrière lesquels on retrouve des industriels comme le groupe Wanty, Dufour, Stabilame ou Degotte. Au total, 103 millions vont être investis, dont 40 millions venant du public. Et 200 emplois seront créés. "Ce type de projet donne une accélération à toute une dynamique", conclut le ministre Borsus.