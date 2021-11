La Wallonie va injecter plus d’un milliard dans son transport public

La crise sanitaire et les différentes mesures de confinement en sont les responsables avec, pour les bus wallons, une série de conséquences commerciales en cascade . "La suspension de la vente des billets à bord des bus, la diminution des ventes des abonnements multi-périodes et la baisse de fréquentation justifient essentiellement ce constat. Suite à la crise, le TEC a également enregistré des pertes de recettes sur les duplicatas d’abonnement, la vente de cartes Mobib ou encore les amendes administratives", lit-on dans le rapport. Bref, tout cela pour dire que "le chiffre d’affaires a connu une baisse spectaculaire en 2020, l’année se clôturant sur un chiffre d’affaires de 77,2 millions d’euros contre 118,5 millions en 2019."

Intervention publique

Verdissement de la flotte

Cela-dit, au-delà du catastrophique bilan financier 2020, l’OTW n’entend pas dévier de ses objectifs stratégiques 2021-2025 avec un plan d’investissement de plus d’un milliard d’euros. On parle notamment du verdissement de la flotte avec l’achat de 751 véhicules "pour le renouvellement massif de près de la moitié de la flotte régie actuelle" et la mise en service de 241 unités supplémentaires afin d’assurer l’évolution de l’offre, "dont le matériel roulant BHNS spécifique pour Liège et Charleroi."