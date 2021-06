La Wallonie veut rendre sa recherche plus performante

Le ministre Willy Borsus lance une série de réformes dont celle des aides à la recherche. "L’un des objectifs est de booster la participation wallonne aux programmes européens."

Les grandes manœuvres débutent dans le paysage de la recherche en Wallonie. Et le ministre de l’Économie, le libéral Willy Borsus, n’y va pas par quatre chemins. "Ce dossier est particulièrement capital pour l’ensemble de l’écosystème et capital pour le redéploiement de la Région. Pour moi, réussir ce levier-là est un objectif majeur de la législature. La recherche, c’est un des piliers majeurs de la relance. Nous allons investir 717 millions d’euros sur la période (du plan de relance, allant jusqu'en 2024, NDLR) en plus du budget ordinaire de 356 millions investis dans les aides à la recherche chaque année", martèle-t-il.

Faire sauter les obstacles

Voilà pour le pitch ! Évidemment, derrière cet enjeu, qui doit in fine permettre aux entreprises d’innover et à la Wallonie de se réindustrialiser, se cachent d’incontournables réformes "si on souhaite être organisé de façon optimale", admet toujours le ministre dont "l’un des objectifs est de booster la participation wallonne aux programmes européens et aux coopérations suprarégionales". Le défi est de taille quand on sait qu’entre 2014 et 2020, la KULeuven a décroché davantage d’aides européennes à la recherche que l’ensemble des acteurs wallons.

"L’un des objectifs est de booster la participation wallonne aux programmes européens et aux coopérations suprarégionales." Willy Borsus (MR) Ministre en charge de l'Économie et de la Recherche

Dans un premier temps, la priorité va être de revoir le paysage des aides à la recherche, soit l’équivalent de 356,5 millions d’euros distribués en 2020 sous forme d’aides aux entreprises, aux universités, aux centres de recherche. La refonte entrera en vigueur en septembre 2021 et a pour objectif "d’en simplifier l’accès et de les rendre plus lisibles", explique le ministre qui pointe des difficultés administratives, une certaine complexité pour entrer dans les projets européens, la longueur des délais et surtout un réel besoin de clarté et d’orientation vers les bons dispositifs. "Il est essentiel de coller davantage à la réalité du terrain en répondant mieux aux besoins des entreprises, du monde académique et des centres de recherche", assure Willy Borsus.

Outre la suppression des doublons, les priorités de la réforme sont la simplification et les "effets retour" pour l’économie wallonne. L’objectif est aussi que 70% des financements soient octroyés à des projets dans les domaines de la stratégie de spécialisation intelligente (S3).

"Il est essentiel de coller davantage à la réalité du terrain en répondant mieux aux besoins des entreprises, du monde académique et des centres de recherche." Willy Borsus (MR)

Simplifier le paysage

Au-delà de cela, afin de permettre aux entreprises de monter en puissance dans les programmes européens, la Wallonie a revu la convention qui la lie au NCP Wallonie. Chargé de déposer des projets de recherche auprès de la Commission européenne, le NCP sera désormais doté d’objectifs précis. "Le gouvernement a également lancé une plateforme collaborative - Wallonie inside EU - dont le but est de faciliter la collaboration avec les entités sectorielles en vue de l’élaboration d’une stratégie commune."

"Nous allons lancer un marché d’analyse de manière à retracer les lignes. On ne va certainement pas créer un IMEC wallon d’un claquement de doigts mais il y a moyen de simplifier le paysage." Willy Borsus (MR)

En parallèle, la Wallonie ne cache pas le besoin de simplification du paysage. "Il faut optimiser et coordonner l’offre des centres de recherche agréés. Le paysage est aujourd’hui complexe avec 19 centres de recherche agréés. L’objectif est d’opérer une rationalisation en visant des tailles critiques. Nous allons lancer un marché d’analyse de manière à retracer les lignes. On ne va certainement pas créer un IMEC wallon d’un claquement de doigts mais il y a moyen de simplifier le paysage", conclut le ministre.

La relance injectera 717 millions

En échange, le secteur de la recherche profitera largement du plan de relance de la Wallonie avec 717 millions dédicacés à la recherche. La Région va par exemple renforcer des chaînes de valeur dans le spatial, les biotechs et les medtechs. Elle mise aussi sur une filière wallonne dans l’hydrogène.

717 millions Le gouvernement a prévu de mobiliser 717 millions pour la recherche dans le cadre de son plan de relance.