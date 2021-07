Le démantèlement des avions pourrait créer 1.000 emplois à Charleroi

Basée sur un terrain de la Sonaca à proximité de l'aéroport de Charleroi, la filière pourrait créer 300 emplois directs et entre 600 et 800 emplois indirects.

Imaginée dans le cadre du volet européen du plan de relance de la Wallonie, la filière de démantèlement et de recyclage d'avions prend forme. Jeudi, le gouvernement wallon a détaillé les prochaines étapes qui devront être franchies avant que cette nouvelle activité voit réellement le jour à Charleroi. "L'objectif est de créer une filière de recyclage pour tous les avions en fin de vie et les matériaux qui se trouvent à l'intérieur", explique le libéral Jean-Luc Crucke, ministre en charge des Aéroports. "Cela devrait permettre la création de 300 emplois directs et entre 600 et 800 emplois indirects."