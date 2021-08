Le Fédéral va chaperonner la Wallonie pour la gestion de la crise due aux intempéries

Au départ, c'était la phase fédérale de gestion de crise qui avait été enclenchée suite aux intempéries. Le 26 juillet dernier, celle-ci se terminait et la coordination des opérations était alors reprise par les gouverneurs de province et le commissariat à la reconstruction pour toutes ces compétences régionales que sont l'aménagement du territoire, le logement, les déchets, etc. Ceux-ci ont dû établir une difficile transition pour sortir des services d'extrême urgence et commencer à rencontrer les besoins prioritaires et à assurer un suivi global ainsi qu'une planification à plus long terme.