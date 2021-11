Le gouvernement wallon octroie 20 millions d'euros aux CPAS pour mobiliser plus de personnel

Le gouvernement wallon a décidé vendredi d'octroyer quelque 20 millions d'euros aux CPAS du sud du pays pour engager des travailleurs sociaux, via des contrats à durée déterminée de deux ans, dans le cadre du suivi des conséquences de la pandémie. La mesure permettra la mobilisation de quelque 200 équivalents temps plein pour les 45 CPAS considérés comme les plus impactés.

"Il est impensable que les personnes qui solliciteront l'aide du CPAS dans les mois qui viennent (...) se retrouvent face à des services débordés et en sous nombre pour les accueillir et assurer ce service essentiel."

Selon le ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) en Wallonie a augmenté de plus de 3.000 unités entre décembre 2019 et décembre 2020. À Liège, on parle ainsi d'une augmentation, entre 2018 et 2021, de 623 bénéficiaires de RIS pour un total 12.940 bénéficiaires actuellement.