Le MR fait volte-face au nom de la classe moyenne wallonne

Face à la bronca des libéraux qui rechignent à voir la classe moyenne une nouvelle fois attaquée, le gouvernement wallon gel son projet de décret sur un impôt plus juste.

À la surprise générale lundi, le ministre du Budget a annoncé en commission parlementaire que le gouvernement retirait son projet de décret sur un impôt plus juste. "Je confirme qu’en accord avec le ministre-président, le renvoi à l’arriéré du projet de décret sur l’impôt juste a été sollicité."

Grosse déception du ministre

"Je ne vous cache pas que le fait de ne pas aborder ce décret, ce jour, en Commission, est un échec. J’ai porté ce dossier depuis le début et je ne parviens pas, à quelques encablures, à franchir la ligne d’arrivée." Jean-Luc Crucke (MR) Ministre du Budget

C’est évidemment un coup dur pour le ministre libéral qui s’était fort impliqué dans l’élaboration de ce texte visant à lutter contre les abus fiscaux au niveau des droits d’enregistrement, des droits de succession et de la fiscalité automobile. "Je ne vous cache pas que le fait de ne pas aborder ce décret, ce jour, en Commission est un échec. J’ai porté ce dossier depuis le début et je ne parviens pas, à quelques encablures, à franchir la ligne d’arrivée. Je saurai en tirer les conclusions le moment venu, mais je considère que la priorité du jour et de cette fin d’année est de doter la Wallonie d’un budget."

La nouvelle est d'autant plus surprenante que dans un communiqué de presse datant du 28 octobre dernier, le cabinet du ministre du Budget pointait les nombreuses avancées de ce projet de décret au niveau fiscal en permettant par exemple "de lutter plus efficacement contre des pratiques destinées à échapper et/ou à contourner certains impôts, pratiques qui reportent sur l’ensemble de la société le poids de la non-contribution de certains acteurs."

Bronca des députés et du président

"On ne voyait pas vraiment pourquoi le MR est le seul parti de la majorité à devoir faire un effort budgétaire dans ses compétences." Un libéral

La grande question est évidemment de comprendre ce qu'il s’est réellement passé entre le 28 octobre, date à laquelle le gouvernement PS-MR et Ecolo a formellement validé en troisième lecture son projet de décret et ce lundi. "C’est un problème intra-MR", assure une source proche du dossier. Une situation que confirme un libéral. "Sur le fonds, personne chez nous ne conteste vraiment le texte, mais la forme nous pose un vrai problème. On ne voyait pas vraiment pourquoi le MR est le seul parti de la majorité à devoir faire un effort budgétaire dans ses compétences et face à son électorat, alors que les deux autres partenaires du gouvernement (PS et Ecolo) n’en font pas. Vu la situation budgétaire de la Wallonie, il faut un effort budgétaire plus large", résume-t-il. D’autres abondent dans le même sens en pointant le fait "qu'en Wallonie, on s’en prend toujours à la classe moyenne. Isolément, ce projet fait mal à la classe moyenne". Un député MR remercie finalement le ministre Crucke de son "sens de l'état par rapport à la situation budgétaire."

"Nous souhaiterions une révision plus globale de la fiscalité et ne pas agir de façon isolée. Et ce, en vue de rendre de l’oxygène aux classes moyennes." Georges-Louis Bouchez Président du MR

En coulisses, le coup d’arrêt a été donné par le président libéral Georges-Louis Bouchez qui a voulu revoir le texte. Les députés libéraux wallons ont, eux, été avertis par SMS du gel du projet ce lundi. Ils devraient en discuter ensemble lors d’une réunion mercredi. Georges-Louis Bouchez s’en justifie. "Nous souhaiterions une révision plus globale de la fiscalité et ne pas agir de façon isolée. Et ce, en vue de rendre de l’oxygène aux classes moyennes. Enfin, il est important d’attendre les résultats du budget base zéro, lancé très justement par Jean-Luc, pour connaître les besoins réels de la Wallonie après un véritable et profond travail d’analyse et d’allégement de nos dépenses."

Cette mise au frigo sera-t-elle pour autant temporaire? "Il faut rediscuter du dossier, car le groupe MR n’est pas prêt à le voter dans l’état actuel", pointe une source gouvernementale qui espère une réouverture des discussions en gouvernement dès ce jeudi. Il n’est pas exclu non plus que la prochaine commission du Budget prévue ce vendredi réexamine le dossier. Un socialiste se montre cependant très clair, "dans l’entourage du gouvernement, si certains semblent donc prêts à rouvrir le débat, on prévient déjà le MR que le texte devra garder les équilibres budgétaires. Une recette de 15 millions est notamment inscrite dans le budget 2022".