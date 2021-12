Le rebond des exportations wallonnes freiné par… la pharma

La situation est évidemment pleine de contrastes avec le recul de 5,3% enregistré en 2020 et une lente reprise. Au premier trimestre, les exportations s'affichaient toujours en repli de 3,3%. "Celles-ci ont repris avec force une trajectoire de croissance au 2e trimestre 2021 (+14,5%) qui s'est accélérée en moyenne sur les mois de juillet et août (+21,7%)".

Il faut évidemment rester prudent. La reprise de la pandémie aux quatre coins du monde, avec son lot de restrictions, pourrait encore venir jouer les trouble-fêtes. Pascale Delcomminette, l'administratrice générale de l'Awex, pointe également une série d'autres risques comme la pénurie de main d'œuvre, la hausse des prix de l'énergie ou les problèmes d'approvisionnement. "Une des priorités de l'Awex est de travailler au renforcement du positionnement de nos acteurs internationaux dans les chaînes de valeur prioritaires pour la Wallonie." Pour sa part, le ministre de l'Économie, le libéral Willy Borsus, se montre optimiste et estime que "ces indicateurs augurent d'une reprise importante en 2022".

Stagnation de la pharma

Faut-il y voir une contre-tendance pour le premier secteur de Wallonie, face à d'autres secteurs comme les métaux (+24,4%), le bois (+31%) ou les produits minéraux (+30%)? La chimie est reprise dans le secteur plus global des produits des industries chimiques et pharmaceutiques. Or, celui-ci a vu ses ventes étrangères n'enregistrer qu'une faible progression de 0,6% au cours de la période. "Cette évolution à contre-courant de notre premier secteur d'exportation (la pharma représente 41,7% du total) s'explique par la quasi-stagnation (+0,1%) des exportations wallonnes de produits pharmaceutiques en 2021 qui représentent 85% des échanges extérieurs de la filière chimique", explique-t-on.