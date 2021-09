Le retour de la solidarité

À la veille de la fin des transferts financiers entre le nord et le sud du pays, le Premier ministre veut engager les Régions à mettre en place un mécanisme de solidarité.

Le discours a un côté surprenant. Surprenant par son caractère inhabituel.

Voici le pitch. Alors que la musique jouée par le monde politique belge ces dernières années va dans le sens d’un renforcement politique des Régions avec le transfert de nouvelles compétences, et in fine un affaiblissement du pouvoir de l’État fédéral, le Premier ministre Alexander De Croo plaide aujourd’hui pour un renforcement de la solidarité entre les Régions et le sommet de l’État. Il puise cette conviction dans l’épisode des inondations et de la difficulté à mobiliser les finances de l’État envers la Wallonie au regard de la loi spéciale de financement.

À l’image de l’Allemagne, où l’État fédéral et les Länder ont mobilisé une trentaine de milliards afin de venir en aide aux régions dévastées par les intempéries de la mi-juillet, le Premier ministre belge plaide pour la création d’un mécanisme structurel similaire où tantôt le nord, tantôt le sud du pays, viendrait en aide aux zones dévastées par une catastrophe naturelle. Fini donc les palabres et les discussions tendues comme celles que l’on vient de vivre ces derniers jours. Tout serait réglé comme du papier à musique.

Vu de Wallonie, le citoyen n’a plus vraiment eu l’habitude d’entendre ce type de discours. À l’heure où la Wallonie s’apprête à encaisser la fin des transferts financiers, cette volonté de renforcer la solidarité face aux futures catastrophes climatiques est un changement de ton. Il dépasse en tout cas les postures politiques dans lesquelles francophones et Flamands se chamaillaient pour savoir jusqu’où on pourrait dépecer la Belgique.

Il faut évidemment dépasser le stade de la posture politique. Critiqué ces dernières semaines pour l’inaction de son gouvernement suite aux inondations, Alexander De Croo tente de renverser la vapeur. Il ne faut pas non plus être naïf. Une telle proposition, même venant d’un Premier ministre, ne freinera pas les assauts des séparatistes ou n’empêchera pas francophones et Flamands de rediscuter du transfert de certaines compétences. Mais la proposition a le mérite de dresser une limite infranchissable : l’importance de la solidarité dans un État fédéral.

Reste ce grain de sable… Alors même qu’on diminuera de 60 millions par an les transferts structurels vers la Wallonie à partir de 2024, le Fédéral lui ajoute une couche avec un prêt de 1,2 milliard à rembourser sur dix ans à partir de 2025. Avouons que c’est une drôle de façon d’entamer un débat sur la solidarité !