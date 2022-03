Une voiture a foncé dans la foule rassemblée pour assister au ramassage des Gilles, dimanche vers 5 heures, lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, à La Louvière. Le dernier bilan fait état de 6 morts et plus de 10 blessés graves. Le Roi Philippe et la Princesse Elisabeth se sont rendus sur place.