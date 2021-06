Les communes risquent de ne pas faire leur part pour la relance

Les communes et les CPAS n’ont pas échappé à la crise sanitaire. En 2020 déjà, une série de taxes, comme celles sur les terrasses, le stationnement ou les marchés ont été impactées négativement. Les effets devraient se prolonger, voire s’accentuer, en 2021, avec notamment une diminution des recettes issues des additionnels à l’impôt des personnes physiques , suite au chômage économique durant le confinement et aux pertes d’emplois attendues, montre Belfius dans son étude 2021 sur les finances locales. Les recettes de prestations, comme les droits d’entrée aux infrastructures communales ou les interventions des parents dans les frais de garderies, sont également en recul .

Du côté des dépenses, si la crise a freiné les dépenses de personnel (certaines communes ont eu recours au chômage économique, et le confinement a réduit les recrutements) et certaines dépenses de fonctionnement, elle en a aussi fait augmenter d’autres – par exemple, pour l’achat de masques ou pour organiser le télétravail.

Pour les CPAS , la crise s’est traduite non seulement par une augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, mais surtout par une forte augmentation des autres aides sociales, comme les aides alimentaires ou la couverture des frais d’hospitalisation (+18,4% dans les budgets des CPAS en 2021 en Wallonie, et +26,2% à Bruxelles).

Un impact durable

En Wallonie , les mesures de soutien régionales, la reprise partielle du financement des zones de secours par les provinces et le recours par certaines communes aux mesures d’assouplissement budgétaires ont toutefois permis de préserver, globalement, les soldes budgétaires. À Bruxelles , alors que les communes bruxelloises présentaient un quasi-équilibre à l’exercice propre dans les budgets initiaux 2020, elles tablent sur un déficit de 30 millions dans les budgets initiaux 2021. Et les gestionnaires communaux, en Wallonie comme à Bruxelles, affichent d’importantes craintes pour le futur: 97% pensent que la crise sanitaire aura un effet durable sur la situation financière de leur commune .

2,15 milliards d'investissements attendus

De quoi s’interroger sur la capacité des pouvoirs locaux wallons et bruxellois à réaliser l’entièreté de l’effort d’investissement qui est attendu de leur part. La situation est moins tendue en Flandre, où les pouvoirs locaux ont commencé la législature avec une situation financière beaucoup plus robuste.

Les ambitions sont là . "Ce qu’on voit dans les budgets 2020 et 2021, même si c’est moins net à Bruxelles, c’est qu’il y a une volonté très nette de renforcer l’investissement public. Mais sans flexibilité budgétaire supplémentaire ou de nouvelles ressources budgétaires, ce ne sera pas évident ", soulignent Arnaud Dessoy, responsable des études Public finance chez Belfius, et Véronique Goossens, chief economist.

Tom De Schutter, directeur à l’Union des Villes et Communes de Wallonie, partage ces craintes. "On sait très bien que les différents plans de relance vont compter sur une part de co-financement communal, mais on n’en connait ni l’ampleur ni les modalités. Nous avons des interrogations sur la capacité des communes, sur les plans humains et financiers, à répondre aux attentes en matière de relance avec l’ampleur nécessaire."