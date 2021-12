Les entrepreneurs pestent (aussi) face aux prix de l'énergie

Dans quel état se trouve le moral des entrepreneurs wallons ? Avec la reprise économique et une croissance du PIB qui devrait osciller à 6,1% en Belgique cette année, on pourrait facilement l’imaginer au beau fixe. La dernière enquête conjoncturelle menée par l’Union wallonne des entreprises (UWE) auprès des entrepreneurs wallons le confirme.

" Les entrepreneurs ont connu une première moitié d’année favorable à leur activité et à leurs exportations. L’emploi et les investissements ont également connu une évolution positive. Au moment de l’enquête (début novembre), les perspectives d’évolution pour ces indicateurs restaient relativement favorables", explique Olivier De Wasseige, l’administrateur délégué de l’UWE.

Il faut malgré tout rester prudent… L’arrivée de cygnes noirs, comme le variant Omicron, fait craindre un "coup de frein sur la reprise". L’UWE émet ainsi certaines craintes pour la fin de l’année et 2022: "Cette croissance ralentit, en partie à cause de l’inflation, des contraintes d’offres et de la récente recrudescence de l’épidémie. Résultat: l’année 2021 ne tiendra pas toutes ses promesses et l’horizon semble déjà se boucher dangereusement pour 2022. Dans ce contexte, le poids de la dette publique pourrait bien limiter la capacité de réaction de la Région et aggraver la situation de notre économie."