Les inondations de cet été ont révélé une gestion de crise inadéquate

Suite aux terribles inondations de la mi-juillet et aux critiques concernant la gestion du barrage d'Eupen, le ministre wallon des Infrastructures Philippe Henry (Ecolo) avait décidé de commander une analyse indépendante à la société suisse Stucky . Le premier volet de cette analyse , qui porte sur le déroulé des événements, est désormais disponible.

Le barrage d'Eupen dédouané

Ses conclusions? La probabilité d'un tel événement était faible, voire très faible, au-delà des 100 ans. Au coeur de l'événement, les précipitations ont atteint près du double de la valeur maximale mesurée historiquement. Le barrage d'Eupen a permis de "laminer" la pointe de la crue en stockant plus de 6 millions de m³ sur les 12,4 millions apportés par la crue. Sans ce barrage, la situation aurait été encore plus catastrophique en aval , souligne le rapport.

Concernant les phénomènes de vague, le rapport estime que le lien avec le mode de gestion du barrage d'Eupen n'est pas démontré. En effet, les ouvertures de vannes se sont "globalement faites de manière progressive", et des témoignages montrent que ces phénomènes s'observent non seulement dans la vallée de la Vesdre, mais aussi le long de la Hoëgne, du Wayai, du Ri d'Asse ou de l'Ourthe, affirme le rapport.

Une longue liste de faiblesses

Le rapport n'est toutefois pas tendre pour les autorités wallonnes. Il relève, en effet, une série de manquements importants liés à la gestion des barrages ou à la gestion de crise. Il pointe ainsi l 'absence de cadre légal réglementaire dans le contrôle et le suivi des barrages , même si des démarches sont en cours pour y remédier, et pour les ouvrages exploités par le Service public de Wallonie, l'absence de contrôle externe.

Sur le bassin versant de la Vesdre, qui est un point critique pour plusieurs raisons – en particulier la capacité hydraulique du cours faible et la haute densité de l’habitat –, il note des phénomènes aggravants, comme des embâcles et des constructions sur les berges, voire dans le gabarit du cours d'eau, qui accentuent encore cette vulnérabilité. Et l'utilisation du barrage d'Eupen comme prévu dans la "note de manutention" ne permet pas d'éviter les dégâts dans la vallée de la Vesdre dès qu'on est confronté à une crue sérieuse.