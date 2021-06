Les invests wallonnes, armes contracycliques pendant la crise

Annoncée il y a un an, la fusion entre Namur Invest et Nivel Invest (devenue entre-temps Invest.BW) se fait attendre. Sans parler d’échec, le projet doit faire face à une série de contraintes techniques qui pourraient empêcher tout rapprochement.

Pour rappel, derrière cette union, les deux invests de la province de Namur et du Brabant wallon entendaient créer une structure commune "Invest+" dans laquelle ils allaient regrouper leurs ressources commerciales ainsi que leurs moyens propres de gestion opérationnelle et administrative. D’après un administrateur d’Invest.BW, le souci est technique et lié à un problème au niveau de la TVA avec le SPF Finances. "On aurait du payer deux fois la TVA."