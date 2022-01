Les offres d'emploi explosent en Wallonie

En décembre, le Forem a diffusé 39.068 offres d’emplois, soit 63% de plus par rapport à décembre 2020.

Avec 12,6% de la population active wallonne en situation de demande d’emploi, soit 195.036 personnes à la fin décembre 2021, la question de la lutte contre le chômage reste cruciale en Wallonie. Et, au fil des législatures, elle pousse les responsables politiques à faire preuve d’ingéniosité et à utiliser de nouvelles méthodes pour activer les demandeurs d’emploi.

"A la fin du mois de décembre 2021, la demande d’emploi wallonne comprend 14.430 personnes de moins qu’il y a un an."

Dans les dernières initiatives, on pourrait pointer les chèques permis de conduire qui vont offrir une formation à la conduite à des demandeurs d’emploi. Une autre initiative vise à créer des territoires zéro chômeur dans certains quartiers. La réforme de l’accompagnement du Forem devra, elle aussi, arriver à mieux répondre au besoin de réactivation des personnes éloignées du marché de l’emploi en leur offrant un accompagnement plus personnalisé.

Les opportunités sont là

La reprise économique pourrait-elle dès lors créer une opportunité pour tenter d’infléchir la courbe de manière durable? Il y a d’abord ces chiffres qui illustrent la nette amélioration de la demande d’emploi ces derniers mois. D’après le bilan 2021 diffusé par le Forem, le niveau du chômage serait revenu à celui d’avant-crise. "À la fin du mois de décembre 2021, la demande d’emploi wallonne comprend 14.430 personnes de moins qu’il y a un an, ce qui correspond à un recul relatif de 6,9%. Le niveau de la demande d’emploi se situe même sous celui de la fin décembre 2019, avant l’éclatement de la crise sanitaire. À deux ans d’intervalle, le recul est de 4,5% ."

Paradoxe wallon

De plus, suite à la réouverture de plusieurs secteurs économiques, le Forem assiste à une explosion des offres d’emploi dans tous les secteurs d’activité entre 2020 et 2021, comme l’industrie manufacturière (+28%), le secteur du commerce de gros et de détail (+43%), les services aux entreprises (+13%), le secteur de la construction (+26%), l’horeca (+69%). Sur l’ensemble de l’année, le Forem a ainsi diffusé 412.767 offres, contre 350.824 en 2020. En décembre, ce sont, par exemple, 39.068 offres d’emplois diffusées par le Forem (+63% par rapport à décembre 2020).