Les travailleurs de VOO réclament une garantie d'emploi

L’inquiétude semble monter chez VOO où travaillent un millier de personnes. Alors que le processus de vente de la filiale télécom de Nethys est rentré dans une phase décisive avec la sélection parmi 5 candidats d’un possible repreneur début octobre avec lequel l’intercommunale signera une offre liante, la CNE, le syndicat chrétien, monte au front.

Changement de ton

Dans un communiqué diffusé ce samedi, le syndicat veut rappeller à la direction de Nethys ses engagements en matière de garantie d’emploi . "En février dernier, lors du lancement de la procédure de mise en vente, Renaud Witmeur, CEO ad interim de Nethys, avait évoqué la négociation d’une garantie d’emploi. L’incertitude portait sur la durée de cette garantie : trois ou cinq ans ? Mais depuis peu, il ne tient plus tout à fait le même langage ! Il se contente de parler de négociation d’éléments qui visent cet objectif notamment par les droits qui seraient confiés aux administrateurs de Nethys pour certaines décisions clés liées à l’emploi, les engagements en matière d’investissement, de maintien du call center, la stratégie dans le domaine de la gestion des ressources humaines,… ", explique le syndicat.

Lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire qui s’est tenu ce vendredi, la CNE admet que la direction de Nethys s’est engagée à "tout mettre en œuvre pour maintenir, voire développer, les activités et l’emploi dans le cadre d’un plan industriel solide." Ce projet industriel serait ainsi la meilleure des garanties pour maintenir l'emploi et faire croître l'entreprise sur le marché belge, dit-on dans l'entourage de la direction. La CNE juge cependant cette garantie industrielle insuffisante et critique une direction qui "refuse maintenant de s’engager formellement envers chaque travailleur", souligne le syndicat.