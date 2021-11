Les véhicules utilitaires en plein boom en Wallonie avant la fin du bonus fiscal

Le nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires est en hausse sur les 10 premiers mois de l’année par rapport à 2020, contrairement aux autres véhicules. L’approche d’une fiscalité wallonne plus lourde en 2022 pour ces véhicules aurait-elle déjà un effet?

En Belgique, le nombre d’immatriculations a régressé de 9% sur les 10 premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020, "qui fut pourtant déjà grandement perturbée par les fermetures imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19", rappelle la Febiac, la Fédération belge de l’automobile. Seuls les véhicules utilitaires voient leurs immatriculations grimper depuis le début de l’année par rapport à 2020: +3,9% pour les utilitaires légers et +13% pour les utilitaires lourds.

-11,5% ventes en wallonie Les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de 11,5% en Wallonie sur les 10 premiers mois de l'année part rapport à 2020.

À y regarder de plus près, en Wallonie, depuis le début de l’année, la Febiac enregistre une hausse des immatriculations pick-ups neufs, qui rentrent dans la catégorie des utilitaires, par rapport à la même période en 2020 et 2019. La hausse est de 34,5% par rapport à 2020, année mise à mal par la crise sanitaire et les confinements, et de 3,35% par rapport à 2019, année plus "normale". A contrario, les immatriculations de l’ensemble du marché des véhicules neufs reculent cette année par rapport aux deux précédents exercices. Les ventes sont en chute de -11,5% par rapport à 2020 et de -19,6% par rapport à 2019 en Wallonie.

Comment expliquer la hausse des utilitaires?

Il est possible qu'il s'agisse d'un effet d’anticipation suite au changement de taxation pour ces véhicules en Wallonie à partir de 2022. Celui qui achète aujourd’hui un véhicule utilitaire ne paie pas de taxe de mise en circulation et n’est pas non plus soumis à sa composante éco-malus. Il doit uniquement payer la taxe de circulation annuelle, qui, dans le cas des utilitaires, est forfaitaire et s’élève à maximum 148,76 euros.

Mais le gouvernement wallon, qui a adopté un nouveau décret fiscal "pour un impôt plus juste" la semaine dernière, a décidé de rendre la fiscalité des utilitaires moins avantageuse pour les particuliers à partir du 1er janvier 2022. Le régime fiscal favorable aux utilitaires sera réservé aux indépendants en personne physique enregistrés à la Banque carrefour des entreprises et aux personnes morales, si le véhicule est utilisé, même partiellement, pour l'exercice de leur activité professionnelle.

La mesure n’étant pas rétroactive, tous les véhicules utilitaires immatriculés jusqu’au 31 décembre 2021 pourront bénéficier de la fiscalité actuelle, tout comme les véhicules commandés avant cette date et livrés et immatriculés en 2022.

"Il y a probablement eu un effet d’anticipation, ce qui est assez classique lorsqu’un changement de taxation est prévu." Jean-Marc Ponteville porte-parile de D'Ieteren

"Il y a probablement eu un effet d’anticipation, ce qui est assez classique lorsqu’un changement de taxation est prévu", explique Jean-Marc Ponteville, porte-parole de D’Ieteren, qui vend de nombreux utilitaires VW. Ford, tout comme Toyota, qui proposent de nombreux pick-ups et autres utilitaires à la vente, ne constatent, pour l’heure, pas de hausse particulière de leurs ventes en 2021 sur ce segment. "Mais si le décret est approuvé dans les délais prévus, nous nous attendons à un possible pic de ventes à la fin de l'année", anticipe Toyota.

Différence fiscale de taille

Les particuliers achetant un véhicule utilitaire en 2022 seront donc soumis aux taxes de mise en circulation et de circulation des véhicules classiques. La différence est de taille.

