Malgré ses 200.000 chômeurs, la Wallonie manque de main d'œuvre

D'après une analyse du Forem, la Wallonie compte 126 métiers en pénurie. Particulièrement touché, le secteur de la construction réclame "une mobilisation plus rigoureuse des chômeurs."

La question est sur toutes les lèvres. La pénurie de main d’œuvre va-t-elle plomber la relance? Cela fait plusieurs semaines que cette crainte hante les responsables politiques wallons et fédéraux. Dans leur viseur, on pointe surtout le secteur de la construction, car celui-ci sera particulièrement mobilisé dans le cadre des différents plans de relance. Une nouvelle étude du Forem vient confirmer le problème et pointe, plus largement, les graves soucis de pénurie de main d’œuvre dans plusieurs secteurs.

Le résumé La liste des métiers en tension de recrutement établie par le service public de l'emploi et de la formation professionnelle comprend 126 métiers, dont 50 fonctions critiques et 76 métiers en pénurie de main-d’œuvre.

Le Forem mise sur la sensibilisation des jeunes.

Pour le patronat et le secteur de la construction, la solution doit également passer par la formation et une mobilisation plus vigoureuses des demandeurs d'emploi.

50 fonctions critiques et 76 métiers en pénurie

Cette année, la liste des métiers en tension de recrutement établie par le service public de l'emploi et de la formation professionnelle comprend 126 métiers, soit un de plus qu’en 2020. "Y figurent 50 fonctions critiques et 76 métiers en pénurie de main d’œuvre, pour lesquels un manque criant de candidats a été identifié", précise le Forem.

"Un travail important d’information est primordial dès les premières années d’humanité." Le Forem

En tête des secteurs les plus touchés, celui de la construction obtient ainsi la palme avec 41 métiers, dont 7 nouveaux métiers qui étaient absents de la liste 2020, à savoir le conducteur de grue télescopique, le chapiste, le vitrier, le fontainier, l’isolateur de gros œuvre et toiture, le monteur d'échafaudages et le bétonneur. Mais au-delà des nouveaux entrants, c’est toute une panoplie de fonctions vitales que la construction ne parvient plus à remplir comme des maçons, chauffagistes, peintres en bâtiment, installateurs de piscine… "Actuellement, il y a 7.000 postes à pourvoir dans la construction en Wallonie. La construction est nettement plus touchée par la pénurie que d’autres secteurs", confirme Francis Carnoy, le directeur général de la confédération de la construction en Wallonie. "Et on prévoit des besoins énormes pour les 30 prochaines années", rajoute-t-il.

66.415 offres d'emploi Depuis le début de l’année, le Forem a vu passer 164.947 offres d'emploi dont 66.415 concernaient des secteurs en pénurie.

Outre la construction, les pénuries touchent différents secteurs avec des métiers comme responsable et cadre commercial, syndic d’immeuble, agent immobilier, analyste financier, médecin généraliste, cuisinier, comptable, carrossier, mécanicien, boucher, boulanger, menuisier, développeur informatique et web développeur, conseillers bancaires… Depuis le début de l’année, le Forem a ainsi vu passer 66.415 offres d’emplois pour des secteurs en pénurie.

Que faire?

Pour le Forem, le principal problème s’explique par un désamour chez les jeunes pour certaines filières. "Un travail important d’information est primordial dès les premières années d’humanité." Le Forem rappelle par ailleurs qu’une prime de 350 euros est octroyée aux demandeurs d’emploi qui ont entrepris et réussi une formation menant à une fonction critique ou à un métier en pénurie. "Près de 10.000 demandeurs d’emploi en ont déjà bénéficié."

"Au premier trimestre de cette année, 1.900 personnes seulement ont été formées à un métier en pénurie. En année hors covid, on est à 10.000 personnes par an. Au regard des 400.000 personnes qui passent chaque année, au Forem, c’est peanuts." Olivier De Wasseige Administrateur délégué de l'UWE

Sans rejeter toute la responsabilité sur le Forem, l’Union wallonne des entreprises (UWE) se dit, elle, interpellée par le nombre "désespérément bas" de formations organisées par le Forem pour des métiers en pénurie. "Au premier trimestre de cette année, 1.900 personnes seulement ont été formées à un métier en pénurie. En année hors covid, on est à 10.000 personnes par an. Au regard des 400.000 personnes qui passent chaque année au Forem, c’est peanuts", estime Olivier De Wasseige, l’administrateur délégué de l’UWE.

Mobiliser les demandeurs d'emploi

"Il faut mobiliser de façon plus vigoureuse les demandeurs d’emploi. La mobilisation est aujourd’hui insuffisante. Parmi les 200.000 chômeurs en Wallonie, qu’on ne dise pas qu’il est impossible de trouver quelques milliers de travailleurs." Francis Carnoy Directeur général de la Confédération de la construction en Wallonie

Conscient de la situation, le cabinet de la ministre de l’Emploi Christie Morreale (PS) attend beaucoup de la prochaine réforme de l’accompagnement du Forem qui doit permettre un "contact plus étroit entre les entreprises et le Forem". Mais pour Francis Carnoy, le directeur du secteur de la construction, il est temps d’aller plus loin. "Il faut mobiliser de façon plus vigoureuse les demandeurs d’emploi. La mobilisation est aujourd’hui insuffisante. Parmi les 200.000 chômeurs en Wallonie, qu’on ne dise pas qu’il est impossible de trouver quelques milliers de travailleurs. Nous travaillons actuellement sur différents scénarios avec le Forem et le gouvernement wallon. Cela passera par des incitants."