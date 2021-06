Nethys perd son procès contre le cabinet de consultance PwC

Depuis plusieurs mois, la pression augmentait entre Nethys et PwC, le cabinet chargé de réviser et d'auditer les comptes de la société. Depuis la sortie d'un rapport passant à la loupe les flux financiers de "l'ancien Nethys", la nouvelle direction de la société se posait des questions sur le rôle de PwC dans l'approbation des comptes de Nethys pour les années 2017, 2018 et 2019. C'est au cours de cette période que les primes dites de rétention, s'élevant à plus de 15 millions d'euros, avaient été octroyées à certains anciens dirigeants de Nethys. C'est dans ce climat qu'à la fin du mois d'avril 2021, à quelques semaines de l'approbation des comptes 2020, PwC avait décidé de démissionner de l'ensemble des sociétés de la galaxie Nethys. Pour justifier cette démission, PwC avait estimé que son indépendance était gravement menacée.