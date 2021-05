Nouveau train d'aides économiques en Wallonie

Le gouvernement wallon va lancer trois nouvelles aides pour les entreprises qui subissent toujours la crise et celles qui ont été placées le plus longtemps sous cocon.

Renforcer la résilience

Concrètement, la première mesure vise ceux qui ont été les plus sévèrement touchés depuis le début de la crise. On parle de PME et indépendants à titre principal, qui sont actifs dans les secteurs qui ont été fermés le plus longtemps depuis le mois de mars 2020, ou dont l'activité est en lien avec l'interdiction de voyage à l'étranger.