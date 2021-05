Pierre Mottet nommé futur président de l'Union wallonne des entreprises

Pierre Mottet préside depuis 2013 (et après en avoir été le co-CEO), le conseil d’administration d’IBA . Il est actif au sein de la société depuis 1987, et en a donc connu et piloté toutes les étapes, notamment son introduction en bourse en 1998.

Implication wallonne

Pierre Mottet a aussi mis son expertise au service d’autres entreprises wallonnes: Telemis, Xylergy, et, jusqu’à il y a peu encore Invest.BW (ex Nivelinvest). Il en est toujours administrateur.

Il est également impliqué dans les organisations sectorielles ou multi-sectorielles représentant les entreprises wallonnes, que ce soit en tant qu’ administrateur ou vice-président de l’UWE , en tant que président d’Agoria Wallonie et vice-président d’Agoria et en tant que premier président du pôle de compétitivité wallon Mecatech . Il s’est aussi investi en tant que membre du comité de direction (aujourd’hui Conseil Stratégique) de la FEB pendant une dizaine d’années.

"Vers une Région prospère et durable"

"Je suis particulièrement enthousiaste que Pierre prenne le relais de la présidence", se réjouit Jacques Crahay. "En plus d’avoir co-fondé, dirigé et maintenant présidé la société néo-louvaniste bien connue IBA, Pierre a consacré énormément d’énergie et de temps à sa Région, à ses organisations économiques et à d’autres projets entrepreneuriaux. Il a notamment été à l’origine de plusieurs start-ups et fonds de soutien aux entrepreneurs, dont le fond Sense au sein de la Fondation pour les Générations futures."