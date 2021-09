Pierre-Yves Jeholet: "Wallons et Bruxellois doivent définir ce qu'ils veulent encore faire ensemble"

"Je souhaite un lien très fort entre la Wallonie et Bruxelles", a indiqué Pierre-Yves Jeholet, à la veille de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

"L'heure est venue de définir ce que l'on veut encore faire ensemble, entre Wallons et Bruxellois." C'est ce qu'a affirmé ee dimanche le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet, à la veille de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le mandataire MR qui, par le passé, a plaidé la suppression de la Fédération, dit toutefois souhaiter que Wallons et Bruxellois continuent de partager des projets ensemble. "Je souhaite un lien très fort entre la Wallonie et Bruxelles", a-t-il assuré sur le plateau de RTL-TVI, sans préciser la forme de ce lien.