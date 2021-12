Pour devenir un secteur de pointe, la construction doit engager 30.000 nouveaux travailleurs

Pour assurer une bonne transition et assumer les défis à venir, la construction a besoin de trouver une masse de travailleurs formés aux nouvelles technologies.

Le secteur de la construction wallonne ne cesse d’attirer l’attention sur ses besoins en main-d’œuvre qui ne cessent de croître. Actuellement, le secteur emploie 60.000 travailleurs directs en Wallonie, mais il grimpe à 135.000 travailleurs si on y ajoute les activités connexes comme la fabrication de matériaux, la location de machines, la conception (bureaux d'études, architectes), etc. On estime que 30.000 nouveaux emplois pourront être créés sous l’impulsion des défis à rencontrer, que ce soit en termes de numérisation des métiers, de rénovation de l’habitat ou de transition énergétique. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les éventuels candidats? À quoi doivent-ils se former, sachant que les métiers actuels doivent évoluer avec leur temps? C’est-à-dire en intégrant les nouvelles technologies numériques, mais aussi celles tournées vers l’automatisation ou le réemploi.

30.000 emplois Le secteur de la construction doit engager 30.000 personnes d'ici 5 ans.

Le Forem a mené une étude fouillée sur ces métiers du futur de la construction, en identifiant les tendances qui alimenteront le marché dans les cinq prochaines années. "Les compétences techniques dites «de base» restent essentielles", souligne le Forem en préambule. Mais à ces compétences s’en ajouteront de nouvelles, ce qui va tirer les métiers de la construction vers une industrialisation des métiers, voire une «hybridation». Un exemple concret? La filière du bois, pour laquelle les techniques artisanales et la connaissance du bois restent fondamentales, alors que s’y adjoint la nécessité de maîtriser des machines à commande numérique. "Les dynamiques artisanales et industrielles vont devenir complémentaires", explique en substance l’étude. La rénovation, où le travail reste encore très artisanal, devra aussi suivre cette tendance.

La nécessaire adaptation du bâti wallon aux nouvelles normes de performance énergétique va aussi augmenter les besoins de maîtrise de certains outils tirés des nouvelles technologies. Mais cela ne concerne pas uniquement les ouvriers du secteur. L’étude pointe aussi la nécessité d’adaptation des métiers plus intellectuels (architectes, concepteurs, producteurs de matériaux, maintenance, et même les sociétés immobilières ou les notaires). Ces évolutions technologiques les concernent tout autant, notamment pour la bonne compréhension des bilans carbones, de la performance énergétique des bâtiments et de la transition environnementale.

Doper la formation

L’urgence reste la gestion du manque de main-d’œuvre à court terme, ce qui passe par une nécessité de doper les incitants à la formation, mais aussi par dépoussiérer l’image du métier "pour la rendre plus conforme à la réalité des entreprises". « La pénibilité du métier pourrait se trouver amoindrie sous l’effet de l’utilisation d’outils moins lourds et plus maniables. La préfabrication devrait aussi rendre les conditions de travail plus confortables, notamment à l’abri des intempéries. Enfin, l’image d’un métier d’avenir, tourné vers la transition énergétique et la durabilité, pourrait aussi attirer un public sensible aux enjeux de la transition, souligne encore le Forem.

Pour y arriver, le Forem va poursuivre en 2022 le dispositif "Coup de poing pénurie" en 2022, avec le lancement de cinq nouvelles formations pour répondre aux besoins urgents. Le Forem compte aussi mettre l’accent sur la reconversion en organisant des stages de mise en situation professionnelle et des essais métiers, histoire que les demandeurs d’emplois puissent tester sur le terrain ces métiers.